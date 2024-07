Un tiktoker viaja a Tenerife para ayudar en la búsqueda de Jay Slater, pero acaba abandonando: "Me amenazaban de muerte"

Reino Unido se mantiene en vilo, a la espera de alguna noticia de Jay Slater, el joven de 17 años desaparecido en Tenerife. A pesar de que la Policía puso fin oficialmente a la búsqueda, las investigaciones independientes continúan, aunque no parecen dar frutos. Por esta razón, un tiktoker londinense llamado Callum Fahim decidió tomar las riendas del asunto y buscar él mismo al desaparecido.

El tiktoker y excursionista viajó a la isla después de ponerse en contacto con la familia Slater, a la que no conocía de nada. "Solo soy un londinense cualquiera que lo vio en internet y quiso ayudar", dijo para The Independent. Durante dos semanas, se dedicó a planear y explorar nuevas rutas para buscar a Jay donde nadie más había buscado antes. Salía pronto a la montaña, antes de que el calor sofocante hiciera imposible la búsqueda. Iba acompañado de un equipo de lugareños canarios, que reunió apresuradamente.

Pero el voluntario ha decidido ahora volver a Inglaterra, tras recibir "mensajes horribles con amenazas de muerte". Según afirma al medio antes citado, sus redes sociales se han llenado de mensajes anónimos para tratar de amedrentarle. "Ten cuidado, la gente te encontrará en el aeropuerto, ten especial cuidado", decían algunos de esos mensajes que habría recibido.

"Se lo he dicho a la Policía, pero son todo cuentas falsas de Facebook. Me están volviendo loco", ha asegurado. La situación se volvió "horrible" cuando también se empezaron a filtrar algunos vídeos de personas esperándole en el aeropuerto de Londres o preguntando a otros pasajeros por él.

Finalmente, las amenazas han hecho que el tiktoker terminara volviendo a Londres: "Regresé a casa por razones de seguridad, pero no quería rendirme porque sentía su dolor". Además de las amenazas, la falta de dinero y la ausencia de pistas -o incluso la presencia de pistas falsas- desanimaron a Fahim. "Las cosas no me cuadraban. No me sentía seguro ahí fuera, pero sentía que tenía el deber de estar allí. No quería fracasar", explicó. Y deseó a la familia que finalmente pudieran encontrar al joven desaparecido: "Al escuchar la angustia de su madre, con la mano en el corazón, no les deseo más que éxito".

Novedades en el caso

El exdetective Mark Williams-Thomas, que está investigando en Tenerife, ha desvelado que ha recibido recientemente una llamada de Ayub Qassim -conocido también como 'Johnny Vegas'- asegurando que el joven británico estaba "en una zanja" y "se cortó con un cactus", según desvela The Sun.

'Johnny Vegas', de 31 años de edad y con antecedentes por narcotráfico en Gales, es uno de los "hombres misteriosos" que vieron por última vez a Slater, desaparecido después de una noche de fiesta. "Jay Slater llegó a mi casa con vida y salió de ella con vida. Sus amigos lo habían abandonado", aseguró en sus declaraciones cuando fue interrogado por efectivos policiales en los primeros días de investigación.

Los investigadores le etiquetaron en ese momento como "irrelevante para el caso", pero ahora ha vuelto ha entrar en escena. El exdetective asegura que 'Johnny Vegas' le dijo que "un amigo de Jay le llamó diciendo que estaba en una zanja y que se cortó por un cactus". Sin embargo, la identidad de este amigo no fue revelada por Williams-Thomas.

