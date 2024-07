Nueva pista de la desaparición de Jay Slater en Tenerife: perdió las llaves del apartamento la noche anterior

La familia de Jay Slater quedó desconcertada después de que la investigación indicara que el joven perdió las llaves del apartamento la noche antes de su desaparición. El joven, de 19 años, desapareció en Tenerife. La Guardia Civil dio por finalizado el operativo de búsqueda el pasado 1 de julio, aunque la investigación continúa abierta.

Slater desapareció después de ir con dos hombres a un Airbnb a horas de donde se alojaba con sus amigos. El padre del joven, Warren Slater, asegura que hay muchas incógnitas y entre ellas, mantiene que los dos hombres que vieron a su hijo por última vez podrían ser clave para dar con su paradero.

La última vez que se le vio salía solo de la casa mientras realizaba una caminata de 11 horas. Desde entonces no se le ha vuelto a ver.

La vivienda donde pasó la noche había sido alquilada por el traficante de drogas convicto Ayub Qassim, a quien los investigadores privados desde entonces apodaron Johnny Vegas.

Slater fue visto saliendo de la discoteca Papagayo con los dos hombres. La policía no está segura de por qué decidió ir al Airbnb en lugar de volver a su apartamento con sus amigos.

Una de las hipótesis que se plantean es que el joven perdiera la llave de su habitación, lo que lo llevo a buscar un nuevo lugar donde quedarse después de que sus amigos se fueran antes. Los mensajes de Ayub, vistos por 'The Sun', muestran que Jay se había quejado con él por haber perdido su llave durante la noche de salida.

La familia ha rechazado cualquier afirmación de que no regresó a su apartamento por las llaves asegurando que "no es estúpido". Su tío aseguró que "el hecho de que haya salido y haya dicho que todos sus compañeros lo habían abandonado y que no tenía a dónde ir, estaba a 10 minutos de su apartamento en Los Cristianos".

"No es tonto. Si no tuviera la llave de la habitación podría haber ido a recepción a buscar una nueva", añadió.

¿Qué se sabe de Jay Slater?

Jay Slater desapareció en la tarde del pasado 17 de junio cuando pasaba unos días de vacaciones en la isla con un grupo de amigos. Fue visto por última vez cuando abandonaba un local de ocio nocturno en la ciudad turística de Puerto de la Cruz. El joven había viajado a la isla con el objetivo de asistir a un concierto de música rave en el sur de la isla.

