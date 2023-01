Una tienda de Vigo recibe amenazas por los cuadros de su escaparate: "La monja ha hecho más pupa"

La tienda Arte y Cerámica, ubicada en pleno centro de Vigo, tiene desde hace nueve meses un “balcón artístico”, donde cada mes, un cliente de la tienda coloca alguna de sus obras para que pueda ser admirada en el escaparate. Han sido ocho meses sin ningún tipo de problema hasta ahora, con los tres cuadros del artista mexicano Jack Andriano. En uno se puede ver un autorretrato del pintor con dos pistolas, en otro, un Jesucristo superhéroe, y el cuadro que “ha hecho más pupa": una monja sujetando una botella de whisky y un cigarro, con un atuendo poco habitual.

“El artista ha dejado bien claro que no quiere ofender a nadie”, resalta Paco Ortigosa, propietario de la tienda y que cuando le llegó la noticia de que querían denunciar su escaparate, se mostró sorprendido.

“Yo estaba en el banco, me llamó mi encargado y me dijo que una pareja mayor estaba comprando en la tienda y no estaban de acuerdo con el escaparate”. Paco volvió al establecimiento para hablar con estas dos personas, y ellos le comentaron que “eran cristiano-católicos, y que el velo de la monja y su imagen aguantando una botella de whisky…, que querían poner una denuncia”. Ortigosa se sorprendió, y le dejó bien claro a estos dos clientes que él no se mete con la temática de las obras publicadas en el balcón artístico.

De hecho, su abogado le recomendó poner un aviso en el escaparate donde se indique que “Arte y Cerámica no se responsabiliza” de lo expuesto en las obras.

“Es la de la monja la que ha hecho más pupa”, asegura el gerente. A pesar de este suceso, que es la primera vez que le ocurre con esta iniciativa, la denuncia ha quedado en nada y, los tres cuadros del escaparate “ya están vendidos”.