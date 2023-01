El testimonio de una víctima de explotación sexual: "Fue el único lugar en el que me sentí segura"

Los testimonios de las víctimas de explotación sexual aumentan con el paso de los años. Ellas evitan mostrar su rostro e incluso decir su nombre, pero no pierden la oportunidad de denunciar por lo que pasaron. "Me sentí sola, como que no valía nada", explica una de estas víctimas. Ella entró en contacto con la 'Unidad de tráfico de humanos' de Barcelona, quienes le brindaron una gran ayuda. "Después de todo lo que había vivido fue el único lugar en el que me sentí segura", afirma.

Cuatro de cada diez mujeres explotadas requieren de atención psiquiátrica, según los últimos datos del Gobierno. A los abusos le suman la soledad que pasan las víctimas. "Ir al psiquiatra es cuando estás ya mal ¿no?" , pregunta entre sollozos la mujer.

Ayuda psicológica

El hospital Vall d'Hebron de Barcelona ayuda a la víctimas de explotación sexual con un programa específico para este tipo de situaciones. "Para nosotros es fundamental ir mucho más allá del paciente" asegura Francisco Collazos, psiquiatría del hospital catalán. La coordinadora de la unidad de UTEH de Barcelona, Verónica Jiménez, expone la situación de la víctima, quien "presenta un impacto psicológico grave, en relación a la vivencia que hayan podido tener".

Perfil de las víctimas

El perfil es de una mujer de entre 20 y 40 años, de origen nigeriano, aunque han aumentado la cantidad de mujeres explotadas procedentes de Latinoamérica. La tendencia de las víctimas de explotación sexual es ante todo sentir un rechazo y "evitar" sentirse como víctimas. "Mi vida ha cambiado para bien", admitía anónimamente la mujer que ha dado su testimonio después de recibir ayuda de los especialistas. A ella aún le queda mucho para poder revertir todo lo que sufrió.

Explotación sexual

La trata de personas en España es un delito penado y castigado por el Código Penal. Este delito tiene como objetivo la explotación de la persona: sexual, laboral, tráfico de órganos o la esclavitud. En Madrid, fueron detenidos dos hermanos por captar y explotar sexualmente a una mujer mediante el método 'lover boy'. En Sevilla, liberaron a 17 mujeres que vivían "esclavizadas" en un prostíbulo de Bormujos.