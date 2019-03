Tercera noche consecutiva de protestas en la Barceloneta por el turismo de borrachera

Los vecinos de la Barceloneta están hartos de aguantar en sus calles juerga las 24 horas del día, fiesta, descontrol, y no poder descansar. Por ello piden que no haya más turismo de borrachera y anuncian que no pararan con las movilizaciones.

Mañana sábado está prevista una nueva manifestación a las 18:00 de la tarde.

se alquilan pisos todos los días y nadie controla el número de inquilinos, el ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que a partir del lunes equipos de inspección extraordinarios recorrerán las fincas para detectar a estos pisos piratas. No hará falta una denuncia previa.

Esta noche vecinos y miembros del ayuntamiento se reúnen para intentar llegar a un acuerdo.