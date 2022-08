El teletrabajo permite estirar el verano fuera de la oficina sin necesidad de coger tantos días de vacaciones

Ha vuelto a ser uno de los veranos más esperados y han vuelto a ser como siempre. Después de dos años de limitaciones por la pandemia, las playas han vuelto a llenarse sin necesidad de marcar distancias y los chiringuitos y bares han vuelto a estar sin límites de aforos. Además, este verano se ha batido récord de peregrinos en Santiago de Compostela y los destinos rurales han estado en auge.

Agosto ha sido el mes elegido por cuatro de cada diez españoles para sus vacaciones. La media de vacaciones que nos cogemos en verano suele ser de una semana a 12 días, pero hay quienes guardan días para poder disfrutar de una escapada fuera de temporada por precio y tranquilidad y otros que prefieren cogérselas en los festivos que quedan del año, como en navidades.

Además, en el trabajo ahora se busca una mayor flexibilidad. Desde la pandemia, el teletrabajo ha aparecido en nuestras vidas como una alternativa al trabajo convencional. El teletrabajo permite esa libertad de movimiento que hace que muchos puedan estirar el verano fuera de casa y la oficina a medio gas entre el trabajo y el descanso. Nos permite movernos de lugar unos días sin necesidad de coger tantos días de vacaciones. "Me he podido quedar unos días hasta la semana que viene que me tengo que volver", asegura Miryam, que ha decidido quedarse en la sierra y teletrabajar para retrasar su vuelta a la oficina.

El 35% de los españoles está pendiente del trabajo en sus vacaciones

Las distintas formas de cogernos las vacaciones dejan un balance al sector turístico muy positivo. Se estima una recuperación de entre el 90 y el 95% y las reservas para septiembre en sitios como en Mallorca esperan alcanzar el 70%. Parece fácil, pero lo más difícil es desconectar. El 35% de los españoles estamos pendientes del trabajo en nuestros días de descanso.

Al final, todos buscamos e intentamos lo mismo, descansar para hacer el invierno un poco más llevadero.