El técnico de operaciones de Madridec dice que nadie le comunicó que fuera el jefe de Emergencias

El técnico de operaciones de Madrid Espacios y Congresos (Madridec) José Ruiz Ayuso ha negado en repetidas ocasiones que fuera el jefe de emergencias la noche de la tragedia del Madrid Arena. Ayuso ha declarado hoy en la cuarta sesión del juicio por la tragedia ocurrida el 1 de noviembre de 2012 en la que cinco jóvenes murieron en una avalancha humana.

Ha querido dejar claro que él no era el máximo responsable de la seguridad

El fiscal señala en su escrito que Ayuso, designado como jefe de emergencias, no dio la voz de alarma ante la utilización de la salida de emergencia como entrada y no se dio cuenta de que había más personas del aforo permitido. "A mí nadie me comunicó por escrito que yo fuera jefe de emergencias, nadie me comunicó de palabra que yo fuera jefe de emergencias, nadie me dio ningún documento a firmar como jefe de emergencias y nadie me formo a mí como jefe de emergencias", ha explicado el acusado.

Preguntado por la fiscal, ha dicho que la primera vez que se dirigen a él como jefe de emergencias fue a las seis de la mañana en el punto de encuentro. "Alguien me dijo que yo era el jefe, pero no recuerdo quién", ha aseverado. Al respecto, ha precisado que su función era la de estar en todo momento localizable ante cualquier necesidad que surgiera durante el espectáculo.

"Funcionaba como una centralita durante el evento para lo que el cliente pueda necesitar", desde reparar baños o cables hasta problemas de seguridad o ampliaciones de horario. Y ha añadido que el mejor sitio para desempeñar su función era un lugar donde estuviera apoyado por una línea fija de teléfono para llamar en caso de problema a los servicios de emergencias, aunque él no fuera jefe de emergencias.

"Yo era el técnico de turno", ha agregado. Por este motivo, ha querido dejar claro que él no era el máximo responsable de la seguridad durante la macrofiesta sino que era Francisco del Amo, entonces coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec.

"Mientras él está yo debo reportarle por móvil o en persona", ha añadido. Eso sí, ha reconocido que en la pista había más barras de las que había que montar, que el túnel del terror no venía en el plano y que el portón por el que se colaron más de 3.000 personas se abrió en alguna ocasión durante otros eventos.

En línea con el resto de acusados pertenecientes a Madridec, Ayuso ha apuntado a Kontrol 34, contratada por el promotor Miguel Ángel Flores, como la responsable de la seguridad interior del evento "como lo han llevado siempre". Y que Seguriber sólo tenia 6 vigilantes en el interior encargados de cumplir el Plan de Autoprotección, uno de ellos apostado en el portón de cota 0.