La 'técnica Telepizza', la nueva aliada de los okupas ante la que los expertos reclaman medidas

Los desahucios se han reducido un 14,6% en el tercer trimestre del año hasta 7.397 ejecuciones, según los datos que publica este viernes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La okupación ilegal continúa siendo un quebradero de cabeza para muchas familias en España, en especial para los grandes tenedores que denuncian las tácticas que utilizan las mafias para entrar en las viviendas, como la 'técnica Telepizza'.

La 'técnica Telepizza'

Una de las técnicas más conocidas, según el portal Idealista, es la 'técnica Telepizza'. De esta manera, los okupas disponen de un ticket antes de entrar al inmueble para poder justificar después que residen en ella, evitando de esta manera el desalojo inmediato.

Los grandes propietarios de viviendas en España, que son los principales afectados de esta técnica de los okupas, explican que el funcionamiento es sencillo, ya que cuando los okupas tienen claro que van a entrar en una vivienda piden una pizza a domicilio con esa dirección y esperan al repartidor en el portal para recoger el pedido con el ticket. Una vez que pasan 48 horas, entran en la vivienda y en el caso de que suene la alarma o vaya la policía por el aviso del propietario o de un vecino lo que hacen es enseñar el ticket para dejar constancia de que llevan ya dos días en la vivienda e impedir que les puedan desalojar en ese momento, ya que el caso pasaría a los tribunales.

No es una técnica nueva

La 'técnica Telepizza' no es una técnica nueva, sino que se lleva haciendo desde hace años. Así loreconoce Montserrat Junyent, responsable de Asesoría Jurídica del Consejo General de los COAPI de España: "En Cataluña la técnica de la pizza ya se les ocurrió en 2018, cuando salió la ley de desahucio exprés. Es un mecanismo conocido, pero es posible que ahora se esté extendiendo a otras zonas de España" a lo que añade que el problema es que "a través del ticket, los okupas intentan demostrar que viven en esa vivienda. Y entonces no es un desalojo inmediato, porque la policía no tiene autoridad suficiente para actuar si no lo ve claro".