Tatiana Ballesteros, autora del vídeo '¡Hola 2021!': "Lo que les pido a ellos es lo que me mueve a mí, la empatía"

Antena 3 Noticias ha entrevistado a Tatiana Ballesteros, la autora del vídeo '¡Hola 2021!' que en menos de una semana ha conseguido superar con creces las 100.000 reproducciones.

'¡Hola 2021!' es una llamada de atención a los políticos, es un reproche por su falta de "empatía" ante una "realidad muy dura" en la que la sociedad española se ha visto inmersa durante la pandemia del coronavirus.

Entusiasta, comprometida y sobre todo esperanzada en que esto mejore, Tatiana ha explicado que se animó a grabar el vídeo porque siente "el dolor de muchas de las personas que vivimos una dura realidad en este país" y además recalca "lo que les pido a ellos es lo que me mueve a mí: empatía".

Ballesteros no se cansa de aclarar que su mensaje va dirigido a los políticos pero que tras sus palabras no hay ningún partido: "Estoy yo, está mi emoción y mi alma, pero aquí no hay trampa ni cartón".

"¡Hola 2021!" se grabó en una sola toma por las calles de Segovia, Tatiana asegura que tras soltar toda su mensaje sintió una mezcla de emociones. "Cada vez que decía una frase me acordaba de mi amiga sanitaria, de mi madre autónoma, de mis amigos hosteleros y lo hacía por ellos".

Tatiana se enfrente a este 2021 con optimismo y esperanza de que la situación mejore y confiada en que "sí escuchen" su mensaje.