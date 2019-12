El mensaje viral de un joven discapacitado: "¿Dónde está la integración de la que hablan los políticos?"

Anthony es un joven que padece artrogriposis múltiple congénita y hace unos días le comentaron que no podía viajar en avión tras denegar la petición de acompañamiento de su auxiliar eduvativo.

"Hace un mes un profesor nos hizo que nos compraramos un billete de avión a toda la clase para una excursión. Hace dos semanas me llaman de secretaría y me dicen que no puedo viajar, solamente a mi, porque le han denegado la petición de acompañamiento a mi auxiliar educativo. Parece que tengo los mismos deberes pero no tengo los mismos derechos que todos. ¿Dónde están mis derechos como persona?, ¿por qué me limitan?, ¿dónde está la integración de la que tanto hablan los políticos?", ha denunciado el joven estudiante de la Escuela de Arte Pancho Lasso de Lanzarote.