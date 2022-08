A tapa do Barril, el bar de las empanadillas mejor valorado de Vigo

Hace una semana, el youtuber Borja Escalona desató la polémica al publicar un vídeo en su canal en el que pretendía comer gratis en un restaurante de Vigo. Y lo que ofrecía a cambio era dar 'promoción' al lugar en su canal de YouTube. Pero el trueque no le salió bien. Y por si fuera poco, las redes sociales enfurecieron.

El lugar era A tapa do barril, un restaurante de Vigo, y el desencadenante de la polémica una empanadilla. "Yo solo como gratis", amenazaba el youtuber en su vídeo queriendo marcharse del lugar sin pagar, tras haberse comido una de las empanadillas.

Y es que mientras la trabajadora del local le decía que ella no podía no cobrarle, sorprendentemente Escalona aseguraba que serían ellos los que tendrían que pagarle a él por "la promoción que estaba haciendo del lugar".

A pesar de que los seguidores del youtuber en un primer momento acudieron a la web para valorar de manera negativa el local, A tapa do barril se ha convertido en el restaurante mejor valorado de la ciudad en TripAdvisor. Además, desde la polémica con el youtuber en el restaurante, A tapa do barril no ha dejado de atender colas de clientes que se han solidarizado con su situación.

"Tras varias décadas de trabajo y gracias a nuestro público fiel, en A tapa do barril nos hemos convertido en un referente gastronómico de la ciudad de Vigo", aseguran desde el local.

YouTube cerró el canal de Escalona hace unos días tras desatarse la polémica en el restaurante. Posteriormente, la propietaria del local A Tapa do Barril de Vigo decidió interponer otra denuncia.

El Valencia C.F denuncia a Borja Escalona

La cosa todavía no acaba aquí. El Valencia C.F ha denunciado ante la policía al youtuber por allanamiento y vandalismo. El club ha presentado una denuncia tras haber publicado el influencer un vídeo en su canal en el que se colaba en las instalaciones del campo de Mestalla. El club quiere que la policía tome cartas en el asunto.

En el vídeo se ve como Escalona se cuela en el campo de Mestalla aprovechando el Tour que se realiza para turistas en el estadio y poco a poco va accediendo a diferentes zonas, llegando incluso a tocar el terreno de juego. De repente, unas sirenas advierten a Escalona de que algo está haciendo mal y se marcha de Mestalla apresurado.