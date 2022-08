El 'youtuber' Borja Escalona amenaza a una camarera por hacerle pagar por lo que consumía

Un bar de empanadillas vigués, A Tapa do Barril, ha sido la nueva 'víctima' de Borja Escalona, uno de los 'youtubers' de España con más polémica en redes sociales.

Ana Terzado, dueña del bar, comenzó a recibir el 9 de agosto muchas notificaciones de Google con nuevas reseñas sobre su local. Todas tenían una estrella en su valoración e iban acompañadas de comentarios en los que se alegaba haber encontrado pelos en la comida o cables de estropajo. Terzado se encontraba trabajando en otro local de la calle López Mora, por lo que desconocía la situación de su bar de empanadillas. Al llamar a Rebeca, la encargada, esta le explicó el incidente ocurrido en el bar.

Durante una transmisión en directo, Escalona mostraba cómo se comía una de las empanadillas del local. Al abandonar el local, una de las empleadas le dijo que debía pagarla, a lo que él preguntó si tenía que pagarla, acompañado de una cara sorprendida y añadió: "Entonces te tengo que cobrar yo esta promoción que te acabo de hacer". Sin embargo, en ningún momento estaba acordado con la empresa que Escalona fuese al local y se llevase gratis uno de sus productos por la promoción al local.

Al negarse a que se fuese sin pagar del local, el 'youtuber' pagó de malas maneras y le aseguró que la empresa recibiría una factura de 2.500 euros. Por el momento, no han vuelto a tener comunicación con él desde que abandonó el bar y tampoco han interpuesto una denuncia, aunque estudian hacerlo: "Tendría que verlo con un abogado pero estamos a tope y no tengo tiempo para tener una reunión con ellos".

Rebeca, la empleada que le atendió y a la que él se dirigía como Lucía, le recriminó que le estuviese amenazando: "Me estas amenazando. Me estás diciendo que le vas a pasar a mi jefa una factura que luego me la voy a cargar yo", a lo que él le cuestionó: "¿Crees que te he amenazado? ¿Te has sentido amenazada en algún momento?".

"Puedes tener una reseña negativa porque un día te salen mal las cosas o porque no a todo el mundo le gustan las mismas cosas. Con educación, cada uno puede hacer lo que quiera", explica Ana Terzado, cuya crítica va dirigida a las formas, no al hecho de la promoción pagada.

Además de las malas reseñas en Google, también recibieron llamadas en las que los empleados de A Tapa do Barril eran insultados. Por ello, la hostelera se puso en contacto con su responsable de comunicación en redes y esta le propuso señalar en un comunicado la falsedad de las críticas recibidas en las últimas horas.

A raíz de lo sucedido, las redes sociales se han volcado con el bar y aseguran haber percibido "el cariño de la gente".

El 'modus operandi' de Borja Escalona

Borja Escalona es conocido por sus polémicas que él mismo publica en las redes sociales, ya sea por medio de un vídeo que esté grabando en directo o posteriormente en su casa. El pasado mes de marzo fue detenido en Madrid tras lanzar una maquinilla e impactar en la nariz de una señora. A estas polémicas se le suman muchos otros incidentes, como colarse en el metro o en estadios de fútbol.

En su visita a Vigo, además del incidente en el bar, también trato de colarse en el estadio de Balaídos, donde los trabajadores de la obra tuvieron que echarlo por la peligrosidad que conlleva estar ahí si no vas bien equipado.

Una simulación de su entrada a prisión, sus continuas provocaciones e insultos a cualquiera que se le ponga de por medio o la 'paliza' que Omar Montes le dio en el ring, son algunos de los vídeos que sube a su canal de YouTube.