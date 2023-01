El tamagotchi vuelve para ser uno de los regalos estrella de los Reyes Magos

Seguro que muchos los recuerdan... son los tamagotchi. Se pusieron de moda en la década de los 90 y a principios de los 2.000. Esta mascota digital ha vuelto a ser este año uno de los regalos estrella. Hay juguetes que vuelven y llevan décadas en las cartas a los Reyes Magos. Seguro que recuerdan el momento de abrir esos regalos "más especiales".

Queridos Reyes Magos... me he portado muy bien y me gustaría que me regalarais A partir de aquí las respuestas son diversas. Las cartas de los niños de ahora contienen muchos 'Ipad', videojuegos y otros regalos de la mejor tecnología.

Los juguetes de antes

Antes nos conformábamos con lo que hubiese, eran "otros tiempos" y "se pedía poco". No quedaba otra, era la voluntad de los Reyes Magos. Entre todas esas cartas había regalos que se repetían una y otra vez a lo largo de los años y que nunca llegaron como carritos, coches teledirigidos, viajes, bicicletas, balones de reglamento...

Pero pedir pedíamos desde camisetas de baloncesto a scalextric. Aunque lo que llegaba no era siempre lo que ponía en la carta tal cual. Pero hubo épocas en las que los regalos eran naranjas, castañas o higos. Por muchos años que pasen, seguiremos teniendo un niño dentro.

Esas miraditas de ilusión, cuando ven todos los regalos a la mañana siguiente a la noche de Reyes no tienen precio. Mucha ilusión, en ocasiones demasiada. Cuando recordamos ese único juguete que queríamos... nos puede la nostalgia... En ocasiones, olvidamos que antes y hoy con algo tan simple como una pompa de jabón puede ser suficiente.