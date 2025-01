Los talleres falleros trabajan contrarreloj para reconstruir lo perdido y llegar a tiempo a las Fallas

Quedan menos de dos meses para la fiesta grande de Valencia, las Fallas, y los talleres afectados por la riada llevan retraso como consecuencia de los destrozos ocasionados. Los artistas falleros vieron cómo, el pasado 29 de octubre, se desmoronó en un instante el trabajo de todo un año. Las naves estaban llenas de barro, la maquinaria había quedado inservible, y las figuras estaban rotas o desaparecidas. Están haciendo un esfuerzo extraordinario para culminar a tiempo los monumentos.

Pedro Santaeulalia y su equipo de artistas falleros trabajan a marchas forzadas. Son los responsables de la famosa falla especial Sueca-Literato Azorín, ganadora de varios premios. Este año, el monumento se titula "Renacer" y representa, a través de los elementos, el "castigo" de la naturaleza. Incluso hay una figura dedicada al agua que, en palabras de Santaeulalia, "casualmente representa la DANA".

La riada arrasó por completo la nave ubicada en una zona industrial de Benetússer. El agua alcanzó el metro ochenta en su interior. "Sentimos mucha impotencia", reconoce Santaeulalia en declaraciones a Antena 3 Noticias. Las figuras, conocidas como ninots, sufrieron daños severos, e incluso algunos de ellos fueron localizados en los días posteriores a kilómetros de distancia tras ser arrastrados por la corriente. No las restaurarán, sino que exhibirán sus destrozos como muestra de resistencia. Explica que, durante estos dos meses, se han dedicado a superar el golpe, limpiar el barro y reponer la maquinaria. No solo tienen que volver a tallar, empapelar, pintar y montar las figuras, sino que se someten a la presión del tiempo. Para ello, "hacemos el doble de horas y he ampliado la plantilla", añade el artista fallero.

En la misma situación se encuentra el taller de Josué Beitía, encargado de la reconocida falla de la categoría especial Antiga de Campanar que se proclamó mejor falla de 2024, así como de los monumentos de municipios como Paiporta, Massanassa o Turís. "Esta tiene destrozos irreparables; sería más fácil empezar desde cero", lamenta, mientras señala una figura con el brazo roto y el rostro dañado que pertenece a una comisión de Paiporta y que, como apunta el artista fallero, no verá la luz este año por la cancelación de las Fallas en esa localidad. "Lloramos los primeros días", confiesa Josué, pero "luego decidimos echar adelante" y ya han retomado los trabajos para que la falla de la ciudad de Valencia sí que llegue a la plantà y, así, poder quemar los recuerdos de la tormenta en estas Fallas que estarán repletas de guiños y críticas satíricas sobre la DANA.

