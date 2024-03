Las Fallas dejan en Valencia un impacto económica de cerca de 900 millones de euros y 6.500 empleos

Valencia ya está en Fallas. Prueba de ello la estampa que se dibuja cada día a las dos de la tarde en el centro de Valencia. A esa hora, la emblemática plaza del Ayuntamiento recoge el estruendo de la Mascletà. Un espectáculo sonoro, que contemplan miles de personas, algunas llevan horas esperando para disfrutarlo en primera fila: "Llevamos hora y media paradas de pie para ver cinco minutos, somos así, no se puede explicar lo que se siente al verla".

Pero no sólo la pólvora mueve esta fiesta, la indumentaria, la artesanía, los monumentos, la ofrenda, son decenas de acontecimientos únicos los que se viven estos días en la capital del Turia. Por eso, no sólo los valencianos la disfrutan, se calcula que este mes de marzo nos visitan alrededor de 800.000 turistas. Y precisamente ellos, suponen el 68% del impacto económico que implica esta fiesta. En concreto, de los 900 millones de euros que se genera estos días, 269 millones lo aportan aquellos que nos visitan. Por otro lado, los falleros contribuyen con 74,13 millones (19%) y las comisiones falleras con 35 millones (9%).

La hostelería, gran beneficiada

Son las cifras que recoge el estudio elaborado por Cátedra Model Econòmic Sostenible València i Entorn de la Universitat de València, donde detallan que el sector más beneficiado es la hostelería. "Tenemos muchísimo trabajo, hemos tenido que eliminar el turno parcial, trabajamos todo el día. Es muy difícil calcular cuánta gente tendremos a lo largo del día, prácticamente se llena", explica Anabela Roldan, responsable del Restaurante Cherry Blossom.

Pero no sólo ellos, los hoteles también lo notan e incluso algunos ya están al 80% de ocupación. Por ejemplo, en el Hotel Only You Valencia, su directora Mónica Peris explica que han tenido que contratar más personal: "Hemos ampliado la plantilla alrededor de un 15%". De hecho, el estudio mencionado recoge que estos días se generan alrededor de 6.500 nuevos empleos.

También lo nota el pequeño negocio. Los indumentaristas trabajan a destajo para tener todos los encargos listos: "Especialmente con los trajes de los niños tenemos que dejarlo a última hora porque están hechos a medida. El precio oscila entre los 1.500 euros o los 2.000, dependiendo del tipo de tela", señala la propietaria Montaña Caballero.

Y además del traje, no puede faltar el tradicional peinado de fallera. Por eso, en la capital del Turia, la mayoría de peluquerías tienen las agendas llenas para la semana grande de las Fallas. Preguntamos al conocido peluquero Ángel Fernández: "Desde el 15 de marzo hasta el 19 por la noche no paramos. Empezamos a las 6 de la mañana y acabamos a las 10 de la noche. Ininterrumpidamente peinamos a una media de 60 falleras por día, dos cada veinte minutos". Es tanta la demanda para peinarse de fallera, que incluso se generan listas de espera en muchas peluquerías: "Tenemos decenas de clientas pendientes por si se libera alguna cita a última hora, nos encantaría atender a todas, intentamos ajustarlo lo máximo posible pero es muy difícil".

Ahora bien, este fin de semana donde más se centran los esfuerzos es en acabar los monumentos falleros. Los artistas trabajan a contrarreloj para pulir cada detalle de sus obras que -como marca la tradición- el 19 de marzo por la noche acabarán reducidos a cenizas para dar paso al nuevo ejercicio fallero.