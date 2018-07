Las tallas XL generaron en 2014 más de 17.000 millones entre Europa y EEUU

Por fin, y tras muchos años, los diseñadores y las marcas de ropa empiezan a incorporar el tallaje XL en sus productos y catálogos. El mercado de las tallas grandes está en auge y sólo en Estados Unidos fue capaz de facturar más de 17.000 millones de dólares. En Europa todavía no ha llegado a ese nivel, pero está creciendo poco a poco. Las modelos 'curvy', como se las conoce, cada vez gozan de más popularidad.



Eso sí, no ha sido fácil, tal y como reconoce Eva: "Una modelo profesional no tiene que ver con una talla, ni con si eres española o de fuera. Es un desafío dar con la talla de ropa. Te dice una dependiente, a veces de malos modos, que no tienen de tu talla. Después de muchos 'no' hay un sí".



Todavía queda mucho camino por recorrer, pero a nivel europeo este sector ha aumentado un 5% en los últimos tiempos.