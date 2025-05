Vídeo: Asaltan con total tranquilidad una sidrería de Portugalete mientras las cámaras lo graban todo

Lentos, ruidosos y descuidados, así son los dos ladrones que la madrugada del pasado domingo asaltaron, durante casi dos horas, la sidrería Amaike, en el barrio Buena vista de Portugalete. Su acción prolongada en el tiempo fue grabada por las numerosas cámaras de seguridad que hay en el local, y que no están ocultas.

No sólo no las inutilizaron, si no que además no ocultaron sus rostros y fueron filmados desde todos los ángulos posibles. Tampoco fueron sigilosos ya que desde su irrupción en el local, rompiendo una ventana, no trataron de no provocar ruido mientras daban el golpe. Curiosamente, ambos cacos se habían puesto guantes, pero la suma de tantos errores calamitosos han llevado a su identificación y posterior detención por parte de la Ertzaintza tan solo un día después de los hechos.

Juan Carlos Gutiérrez, propietario de la sidrería Amaike, recibió una llamada el domingo, muy temprano. Era un agente de la Ertzaintza que le comunicaba que habían robado de madrugada en su local. Apresuradamente se acercaba hasta su restaurante donde varios agentes recaban pruebas y buscaban huellas. No las iban a encontrar ya que los asaltantes se habían tomado la molestia de ponerse guantes. De primero de ladrón, dirán algunos. Al resto de 'clases' no debieron acudir. Estos rateros incumplieron todos y cada uno de los mandamientos para ser un buen ladrón. Las grabaciones regristradas por las cámaras de seguridad dejaron estupefactos a todos.

A las 2:50 horas del domingo se puede apreciar en las imágenes como dos individuos acceden al local por una ventana que rompen con mucho estruendo. Entran con los guantes puestos, y la cara descubierta. Uno de ellos se dirige a la caja registradora y, sin miramientos y ausencia total de sigilo, la golpea en varias ocasiones hasta conseguir abrirla y apoderarse del dinero guardado en su interior. Su compañero la toma con las máquinas recreativas, con una expendedora de tabaco y otra de apuestas deportivas.

Se preparaban para otro robo cuando la Ertzaintza los arrestó

Sus primeros intentos resultan inanes. Los golpes que propina elevan más los decibelios registrados en los vídeos. Parece no tener éxito y demanda la ayuda de su compañero, aunque este, pese a una proverbial prudencia, deja caer un estante en la barra causando un gran alboroto. Se lleva las manos a la cabeza y parece pedirle más sigilo, el mismo que golpeaba sin control a las máquinas. La serenata continua. Esta vez uno de los facinerosos sale al exterior y vuelve con una piedra de grandes dimensiones para intentar forzar de manera definitiva la máquina y obtener la recaudación. Una operación casi quirúrgica, precisa y muy rauda... casi dos horas después acaba el asalto con un botín de "casi 4.000 euros y otros cientos de euros en destrozos causados en la sidrería", nos cuenta su propietario.

La torpeza y la parsimonia de los ladrones ha sorprendido mucho. "Sólo les quedó tomarse unas cervezas para rematar la faena" bromea Juan Carlos, que una vez visionados los vídeos decidió denunciar los hechos publicando alguno en redes sociales. Pronto se viralizaron y muchos vecinos identificaron a los cacos.

Al parecer no se habían ido muy lejos de casa para cometer el robo. Son muy conocidos en la zona y cuentan con numerosos antecedentes policiales. La Ertzaintza conocía su identidad y esta pasada madrugada eran detenidos en las inmediaciones cuando se disponían a realizar otro atraco en la misma zona.

