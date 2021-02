Susanna Griso, en su visita en El Hormiguero: "Illa ha utilizado a Fernando Simón como parapeto"

"Soy bastante tranquila y creo que nunca me va a pasar nada" ha contado Susanna Griso en 'El Hormiguero'. "He tenido muy poca relación, salgo y tengo una reunión telemática. Me acuerdo cuando me relacionaba con la gente y comentábamos". La periodista ha revelado que le "duele ser crítica con Fernando Simón".

"Recuerdo una comida con una persona que manda mucho en este país y me dijo Illa llega un poco tocado. Yo le achaco cierta falta de prudencia en sus declaraciones. Illa ha sido un referente sobretodo en la primera ola. Seguro que le pone toda la dedicación del mundo. Yo creo que Illa ha utilizado a Fernando Simón como parapeto. Es mucho más cómodo tener a un doctor que de alguna manera te para los golpes y que se quema" ha afirmado Susanna Griso en 'El Hormiguero'

La situación

"Intentamos siempre dar buenas noticias, dimos con muchos ánimos la vacunación. Si sale un poquito como esta semana que hemos recuperado cierto ritmo, velocidad de crucero, si mantenemos este ritmo pues igual tiene razón Pedro Sánchez presidente del Gobierno que dice que llegaremos al verano con el 70% vacunados". ha dicho Susanna Griso en 'El Hormiguero'. "A lo mejor tenemos que añadir alguna vacuna rusa y mira que soy optimista".

Susanna Griso, presentadora del programa Espejo Público de Antena3 Noticias ha analizado la situación de la crisis. "Todos tenemos personas cercanas que o bien lo han pasado muy mal y han estado enfermas. Y lo que me alarma de esta cepa británica de esta tercera ola es que cada vez con casos de personas más jóvenes. Luego están las consecuencias económicas que son tremendas pero yo sí que creo que cuando tengamos vacunados los mayores de 65 años algo nos vamos a poder relajar. No creo que tampoco podamos viajar cómo decía ayer la ministra Maroto en semana santa. Abrir un poquito mínimamente la hostelería".

La resistente

Susanna Griso ha explicado en 'El Hormiguero' que su situación es particular, no tiene padres ni gente mayor a su cargo. "Yo no tengo padres entonces no tengo personas mayores. Mis hermanos que ya tienen una franja de edad que bueno les puede afectar pero no más de 65 años. Viven en Barcelona. Apenas les he visto, les vi dos días de Navidades y fue nada.

"Lo hablas con muchos amigos que ellos tenían mucho miedo porque viven en casa con una persona mayor, o la veían en el fin de semana. Yo no he tenido en ningún momento miedo. Mi equipo me llama 'la resistente'" ha revela Susanna Griso en 'El Hormiguero'

Sin Pablo Motos

Esta vez en 'El Hormiguero' no ha presentado Pablo Motos. La causa la había anunciado en redes sociales horas antes. "Aquí estoy en casa porque esta tarde una persona se ha hecho un test de antígenos y le han dicho que estaba positivo y yo, por precaución, como estuve en contacto con él, me he venido a casa y no he hecho el programa", ha explicado Motos.

El presentador de 'El Hormiguero' explicó que se había hecho una prueba PCR y que no conocería el resultado hasta hoy. "Igual todo ha sido una falsa alarma, que eso es lo que espero y que mañana pueda estar con vosotros", dijo en el vídeo.