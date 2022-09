Le suplantan la identidad y recibe mensajes de contenido sexual al aparecer su teléfono en una web de citas

Esperanza empezó a recibir llamadas y mensajes subidos de tono en su teléfono. Al principio no sabía a qué se debía, hasta que descubrió que alguien había colgado un anuncio con fotos suyas y su número de teléfono en una web de citas: le habían suplantado la identidad.

"Cogieron mi foto de perfil de WhatsApp y fotos de mi Facebook y me suplantaron la identidad". Nos lo cuenta entre enfadada y preocupada. Esta vecina de A Guarda, en Pontevedra, aún no sale de su asombro.

Desde hace días recibe llamadas y mensajes con peticiones sexuales, "no una ni dos, 20 o 30 llamadas". ¿El motivo? Alguien ha subido sus datos a una página de citas con un anuncio en el que supuestamente busca mantener encuentros íntimos. "Al principio me escribían preguntándome por el anuncio y yo pensaba que se referían a un piso que tenemos en alquiler, pero después ya empecé a ver por dónde iban las cosas", cuenta.

Enfadada, indignada e impotente

Esperanza no dudó en denunciar los hechos ante la Guardia Civil, que ya investiga lo ocurrido para dar con los responsables de un delito tipificado en el código penal. "Yo sé quién puede estar detrás, todo está en manos de la Guardia Civil", ha asegurado.

A su lado mientras nos lo cuenta está su marido, apoyándola en este clavario, y convencido de que esto no puede quedar así. "Yo le dije que teníamos que contarlo porque esto no se puede permitir", apunta el hombre.

El anuncio ya ha sido retirado y el acoso ha empezado a remitir, pero ella asegura que llegará hasta el final para que los responsables paguen por ello. "A mi me cambió la vida completamente, yo no quería salir a la calle sola, al principio hasta me callé por no preocupar a mi familia, pero al final lo he contado y todos me están dando su apoyo, a todos los que se lo cuento no se lo creen", relata.