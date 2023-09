La sorprendente nota que encontró una madre en su puerta: "Llevamos medio año aguantando los lloros de su bebé"

El lloro incansable de un bebé puede desesperar a muchas familias e incluso, a algunos vecinos de esa criatura. Lo sabe bien Ester, madre de un bebé de 10 meses que no sale de su asombro por el cartel que ha encontrado en su edificio, situado en el barrio de Sants, en Barcelona. Es una nota de unos vecinos anónimos que se quejan de que el bebé llora mucho. Afirman que "llevamos más de medio año aguantando sin tregua" y lleva tiempo "gritando a pleno pulmón".

La madre, que ha hablado con Antena 3 Noticias, está muy sorprendida y no da crédito al mensaje que leyó. Ella misma ha querido publicarlo en redes sociales a modo de denuncia personal. Los autores de la carta aseguran que "les gustaría que hicieran alguna cosa al respecto", que no es "fácil cuidar a un bebé pero que quieren descansar", algo que insisten "no hacen desde hace mucho".

Están hartos de "lloreras"

Los vecinos no consideran normal que un bebé esté por la noche más de 15-20 minutos llorando hasta 3 o 4 veces y ruegan a los padres que encuentren una solución a esas "lloreras". Lloreras que "no queda otra que aguantar durante el día" pero que por la noche "ya se hace bastante insoportable".

La madre explica que con la publicación de la nota quiere "hacer énfasis del egoísmo recalcitrante, la falta de tolerancia y empatía que existe en la sociedad que vivimos". Para ella, ese cartel muestra una "falta de empatía absoluta y un individualismo preocupante". Relata que en su edificio son muy pocos y que tanto ella como su compañero están convencidos de que no han sido los vecinos de su finca sino alguien de los edificios colindantes.

Para ella, "su bebé llora lo que tiene que llorar un bebé". La carta anónima acaba pidiendo a los padres que encuentren "una solución para tener un descanso tanto vosotros como los demás vecinos".