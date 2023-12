Soria adelanta las campanadas de Nochevieja con 12 torreznos

Cientos de personas han llenado la Plaza Mariano Granados de Soria para celebrar la Nochevieja unas horas antes, a las 12 del mediodía de este sábado 30 de diciembre, comiendo doce torreznos en lugar de uvas.

Una hora antes de que sonaran las campanadas para dar la bienvenida adelantada al 2024, ya había una larga fila con gente esperando para recoger una de las 1.500 bolsas de torreznos que repartían junto a la plaza porque querían celebrar el "año nuevo con torreznos". Hay tres personas repartiendo sin parar. "Qué mejor regalo navideño que un torrezno de Soria", nos dice uno de ellos.

Algunos no podían esperar a que llegara el momento: "Qué pinta tienen, tengo uno en la boca y rico", nos dice José Luis. "Ya veremos a ver si nos atragantamos con las uvas", nos dice otra soriana.

Hay a quién le ha pillado desprevenido estas nuevas campanadas. "Acabamos de salir del hotel y habrá que desayunar", nos cuentan.

Está todo preparado, en el escenario una pantalla grande donde podemos ver el reloj. Tras los cuartos, empiezan a sonar las doce campanadas. No ha sido fácil acabarlas, "hay que ir poco a poco". "Yo no he podido eh, entre que te ríes y todo. Además, hay que saborearlos que si no te atragantas", nos dicen todavía masticando alguno de ellos.

Raquel, su marido y sus dos hijos también han querido participar en este evento para quien ha sido una "experiencia diferente". "Mañana con las uvas será más fácil", explican.

Es la primera vez que se celebra esta iniciativa que ha llamado "mucho la atención" de turistas y sorianos. La idea fue propuesta por Iván Manrique, que, tras el evento, creo que ha sido un éxito, espera que siga y cada año "tengamos los doce torreznos de la suerte". Quieren reivindicar los productos locales y el torrezno es el "principal embajador gastronómico".

Creen que ya será una cita imprescindible en el calendario navideño. "Nos parece una buena manera de compartir con todos los sorianos y darlo a conocer fuera", argumenta Teresa Valdenebro, concejala Participación en el Ayuntamiento de Soria. "A veces detrás de una idea loca como esta pueden venir grandes cosas", Juanjo Delgado, director técnico de Marca Garantía Torrezno de Soria.