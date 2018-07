Las 'smartic' son un complemento al aprendizaje de los niños

Alumnos de primaria reciben clases extraescolares de smartic. Son clases para mejorar en cálculo mental: multiplicaciones, divisiones,etc. Una vez que terminan los ejercicios, los niños consiguen un puntos para jugar en el mundo virtual. "Tienen su parte de matemáticas y su parte de juegos tambien. Hay que recompensar el trabajo" ha comentado Miguel Clemente, profesor de Smartic.

Pero no sólo está el mundo interactivo, porque los más pequeños asisten a talleres de plástica donde desarrollan su expresión artística. Violeta Terroba, profesora de Educación Plástica ha añadido que: "hacen cosas que no pueden hacer en casa. A lo mejor por falta de espacio o porque no pueden manchar. A la vez, hablamos en inglés, así están aprendiendo a expresarse, a resolver problemas en inglés". ""

Para aquellos que requieren una mayor desconexión, acuden a clases de hip hop. Tras largas jornadas de clases y exámenes, los alumnos van a esta actividad que les hace desconectar. Aquí liberan energía y se divierten. También les ayuda a desinhibirse y aprenden a coordinarse. "A lo mejor tienen exámenes y vienen aquí y es como a bailar y ya, y desconecto de todo. Además suelen venir todas las amigas juntas. Entonces en una actividad ddivertida", ha comentado Rocío Díaz, profesora de hip hop.

Las actividades extraescolares son un complemento a las asignaturas del colegio donde desarrollan nuevas capacidades. Además, facilitan el día a día a los padres, ya que les permiten tener entretenidos a los niños mientras finaliza su jornada laboral. Aunque en ocasiones, se ha llenado mucho la agenda de los pequeños, que también necesitan jugar.

En algunos países, como en Francia o EE.UU, ya se ha instalado un play-day, que consiste en un día a la semana dedicado exclusivamente a jugar. Margarita Montes, psicóloga infantil, nos asegura que no es bueno sobrecargar la agenda de los niños, y que cada vez se está volviendo a menos extraescolares. El tiempo de juego a estas edades es fundamental, y les ayuda a crecer y aprender igual que cualquier otra actividad.