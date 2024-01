La situación límite del Dionisia Plaza: "No aguantamos más y no sabemos qué está pasando"

La situación del centro madrileño de rehabilitación Dionisia Plaza es agónica desde hace unos años. A pesar de contar con 240 plazas para niños con enfermedades del sistema nervioso o trastornos psiquiátricos, solo tienen ocupadas 101. Esto ocurre en un momento en el un tercio de la población española tiene algún trastorno mental.

El último Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2022 revela que la salud mental se ha deteriorado progresivamente en los últimos años: si justo antes de la pandemia, en 2019, la prevalencia de los trastornos de este tipo era de 324,8 por cada 1.000 habitantes, dos años después fue de 369,5.

Este centro cuenta desde el año 2014 con un concierto con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para que, según explican en su página web, "niños y niñas con problemas que no tienen una ubicación definida ni un tratamiento adecuado y de suficiente calidad dentro del sistema público de salud puedan ser derivados al centro desde el Servicio Madrileño de Salud (Sermas)".

Sin embargo, desde hace unos años, estas derivaciones no se están produciendo con la agilidad esperada, según apuntan.

"La situación se lleva arrastrando hace tiempo. Queremos remarcar que esto no es un tema contra la presidenta ni la Consejería de Salud Mental, pero no sabemos qué está pasando dentro porque estamos teniendo muchos problemas", ha señalado Enrique Plaza, gerente de Dionisia Plaza, en una entrevista con Antena 3 Noticias.

Para que los menores lleguen al centro, es necesario que pasen por una serie de procesos. Los menores deben ir al pediatra que tengan asignado o al centro de salud mental de su zona. Si el profesional lo estima oportuno, manda un informe a la Consejería de Sanidad. Posteriormente, ese informe pasa por un comité que evalúa si el niño es derivable.

No reciben respuestas

Desde el centro, no entienden cómo ese proceso se dilata tanto en el tiempo y no reciben respuestas: "No entendemos cómo esto tiene tanta dificultad. Si hay tantos niños con estos problemas, la derivación debería ser mucho más sencilla".

"No aguantamos más, hemos aguantado mucho"

El centro solamente puede trabajar para la Consejería de Sanidad, lo que le impide buscar vías alternativas de financiación. Plaza asevera que su situación es límite: "No aguantamos más, hemos aguantado mucho. Sabemos todo el esfuerzo de la Consejería de Sanidad, pero vemos que se les escapa algo".

Ante esta situación, el centro decidió enviar una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para explicarle su situación. Sin embargo, Plaza señala que solo recibieron "buenas palabras".

Desde el centro explican que están a las puertas de un nuevo concierto en mayo, pero tienen dudas de que lleguen por la situación en la que se encuentran. "No llegamos al nuevo concierto con los recursos que tenemos, es imposible", subraya Plaza.

Nuevo reequilibrio

El centro pidió un primer reequilibrio de las condiciones del contrato en mayo de 2021, pero no fue suficiente. Por ello, presentaron otra solicitud de reequilibro en julio de 2022. En agosto de 2023, recibieron una respuesta en la que se reconocía el derecho a este nuevo reequilibrio de las condiciones del contrato. Sin embargo, explican que "hay errores aritméticos en el cálculo" de la compensación.

A pesar de esta situación, Plaza explica que siguen dando una atención pormenorizada a todos los menores que están en el centro.