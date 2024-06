Una sevillana pide ayuda en las redes tras perder el anillo de boda que le dejó su madre

Silvia Aguilera Galván es una joven de Sevilla que ha lanzado un SOS a través de las redes sociales. "No me gustaría poner esta publicación pero tengo que agotar los recursos" señala en Facebook. Esta joven sevillana perdió hace unos días la alianza de oro de su madre que con mucho cariño le dejó tras fallecer. "Desde que ella se fue la he tenido yo colocada en mi dedo" lamenta esta hija que pone emoticonos de llanto junto a la publicación.

El anillo tiene las iniciales de la madre y la fecha del día de la boda 21/05/1967. A Silvia no le importa lo material si no el valor sentimental que tiene para ella "incalculable y no se puede reemplazar por nada" manifiesta.

Desde que extravió este recuerdo, Sivia Aguilera, intenta averiguar donde pudo perderlo "me di cuenta el pasado sábado justo antes de ir a un concierto, me la iba a quitar para no perderla y ya no la tenía". La joven había estado en el centro de Sevilla pero no descarta que se le cayera el día anterior durante su visita a Dos Hermanas y Utrera, dos localidades de la provincia de Sevilla.

"Si alguien la encuentra que me avise"

Esta joven ha pedido a través de las redes sociales que la ayuden a encontrar el anillo de su madre que siempre ha llevado puesto. "Por favor, si alguien la encuentra que me avise o a alguno de los míos. Por favor, compartir!!!" es el mensaje que se puede leer en Facebook. Inmediatamente sus seguidores han compartido la publicación y no sólo eso le han enviado muchos mensajes de ánimo "lo comparto, ten fe, verás como te la devuelven!!!! Ojalá la persona que la tenga, vea tu publicación!! Ánimo!!!" le escribe Inmaculada.

Silvia agradece el apoyo y no se desanima "solo tengo esperanzas de encontrarla" y ojalá como dice otra de sus seguidoras "vuelva a tus manos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com