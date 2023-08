La serenidad de Guillermo, de 6 años, tras el accidente de Covadonga: "Estaba intentando que todos se tranquilizasen"

"Yo estaba intentando que todos se tranquilizasen". Estas han sido las palabras del pequeño Guillermo, de tan solo 6 años, después de haber sufrido el accidente del pasado lunes 31 de julio en el autobús que iba camino a los Lagos de Covadonga.

Tal y como ha confirmado él mismo, Guillermo solo pretendía que la gente estuviera tranquila y mantuviera la calma, sobre todo su hermana, que temía que el autobús pudiera llegar a explotar: "Mi hermana se estaba pegando el susto no de la vuelta (del autocar), sino de que a lo mejor explota". Afortunadamente, el vehículo no explotó y el accidente no ha dejado víctimas. Sin embargo, sí que hay seis heridos que aún continúan en el hospital, entre los que se encuentra el conductor.

Cómo fue el accidente

El pasado lunes 31 de julio, un autobús con 48 pasajeros, entre los que había una gran cantidad de niños, se despeñó de camino a los Lagos de Covadonga. A pesar de lo llamativa que resulta esta noticia, no ha habido ningún fallecido y los siete heridos de más gravedad fueron trasladados al hospital con la mayor celeridad en helicóptero.

Aún se desconocen cuáles han podido ser las causas que han provocado este accidente, pero lo que sí se ha confirmado es que la velocidad que llevaba era la adecuada para una carretera como por la que iba. Además, el conductor cuenta con 21 años de experiencia en el sector y ya había realizado esa misma ruta en numerosas ocasiones.

El cinturón de seguridad ha sido clave

Las autoridades han podido confirmar que todos los pasajeros llevaban puesto el cinturón de seguridad. Este punto ha podido ser clave para que el accidente no haya dejado víctimas mortales -aunque sí seis heridos que aún continúan graves y hospitalizados-.

La rápida actuación y traslado de los Servicios de Emergencias ha sido también muy importante para controlar la situación y ayudar a todos los pasajeros a tiempo. Tal y como ha confirmado Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias y consejera de la Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, se ha conseguido evitar "una tragedia que podía haber sido de unas dimensiones mucho mayores".