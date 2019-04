El Seprona no descarta ninguna hipótesis sobre el hallazgo de un delfín en la Casa de Campo de Madrid

SÓLO TIENEN CLARO QUE NO PERTENECE A UN ZOO

El misterio que envuelve al hallazgo de un delfín en la Casa de Campo de Madrid ha sorprendido a investigadores del Seprona, que no se explican la procedencia del cetáceo. Apuntan que todas las hipótesis están abiertas y lo único que tienen claro es que no pertenece a ningún zoo ni a ningún delfinario. Además están convencidos de que su procedencia es ilegal porque se trata de una especie muy controlada que suele llevar un microchip de identificación. Lo más probable es que pertenezca a una colección privada aunque a los expertos les extraña que un particular lo haya podido tener por la dificultad de ofrecer buenas condiciones de mantenimiento.