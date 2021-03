Seis municipios canarios empapelan sus calles con el rostro de sus vecinas por el Día de la Mujer

2067 mujeres de los pueblos canarios de Teror, Santa Brigida, San Mateo, Valleseco, Artenara y Tejeda han participado compartiendo algunas de sus fotos personales, que después han podido encontrar en cada rincón de sus pueblos. La iniciativa busca hacerlas las auténticas protagonistas de este 8M, Día de la Mujer, darles visibilidad y que ellas puedan sentirse orgullosas de lo que son.

Se trata de los municipios de las medianías de Gran Canaria, una zona mayoritariamente rural, donde muchas mujeres han pasado toda su vida trabajando en el canpoy cuidando de sus familias.

"Me veo así fotografiada en la calle y me siento orgullosa", asegura Josefa Vega, de 80 años de edad. "Te puedo asegurar que con todo lo que he pasado en mi vida, en un día como hoy me siento libre", indica.

"Es un orgullo verse así," nos cuenta Idaira Pérez, "vengo de una familia mayoritariamente femenina y creo que aún nos queda mucho para alcanzar la igualdad, sobre todo en la conciliación familiar".

Todas ellas, sus historias, sus esfuerzos y sus esperanzas, son la cara visible de este 8 de marzo.