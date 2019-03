"Lo desnudó, lo metió en su saco y lo violó": el testimonio de una presunta víctima de abusos por parte de un religioso

“Recuerdo como en el salón de cine del colegio me metía la mano por la espalda, me mordisqueaba la oreja y me metía la lengua.”. Es el testimonio en primera persona de Jaime, nombre ficticio de una de las personas que se ha decidido a denunciar los abusos de “Don Txemi”, un conocido y prestigioso salesiano que ejerció durante años en el colegio que esta congregación tiene en Bilbao.

El de Jaime es solo el relato de una larga lista de abusos y violaciones completas a niños que apenas pasaban de los diez años. Es el caso de otro compañero que con el paso de los años le confesó a Jaime qué pasó una noche en el campamento del verano. “Este niño era mi compañero de tienda. Se puso a vomitar por una gastroenteritis. Yo avisé al jefe de campamento, que era Don Txemi, se llevó a mi compañero a su propia tienda, allí, después de darle una medicina, lo desnudó, lo metió en su saco y lo violó. Tenía diez años”.

Jaime cuenta que son varios los compañeros que han necesitado tratamiento durante todos estos años y muchos aún no han superado el trauma de haber sido abusados.

Además, el profesor, que gozaba de cierto prestigio entre la comunidad, actuaba con violencia dando auténticas palizas a niños.”A un compañero- recuerda Jaime- le dio puñetazos hasta derribarle al suelo por haberse olvidado un cuaderno”.

Aunque los presuntos delitos ya están prescritos, el grupo de denunciantes han querido hacer ahora públicos estos hechos porque les consta que Don Txemi, ahora con 71 años, ha seguido trabajando con niños en grupos de ocio.

En el colegio de Salesianos recuerdan que este profesor dejó el centro en 1990. Aseguran haber abierto una investigación y quieren conocer más relatos de las víctimas , a las que de entrada dan toda credibilidad. Los denunciantes, sin embargo, aseguran que ya en su día algunos padres pusieron en conocimiento del centro los excesos de este profesor sin que se tomara, en principio, ninguna medida. “Eso sí a los pocos meses, Don Txemi, desapareció misteriosamente del centro”.