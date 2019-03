Ascensión ha estado casi un siglo tras la barra de un bar, el único que quedaba en su pueblo: Bárcena de la Abadía, en El Bierzo.

Ahora, han cerrado las minas de la zona y la despoblación ha hecho que tenga que cerrarlo. "al cerrar la mina la gente marcha de aquí a otros lados a buscar trabajo" se lamenta Ascensión.

Madre de siete hijos, recuerda resignada cuando empezó a trabajar " no había lavadoras, no había coches, no había nada".