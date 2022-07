La saturación y espera en los centros de salud provoca tensión: "Me van a atender por las buenas o por las malas"

El tiempo de espera para ser atendido en las consultas de los centros de salud de pueblos o lugares de costa está provocando tensiones entres los pacientes, y es que están saturados en esta época. La realidad es que faltan sanitarios y que las listas de espera crecen. Algunos definen el servicio como "fatal" y explican que "me dicen que no me atienden y me van a atender por las buenas o por las malas".

Esto ocurre en muchas zonas de playa, pero los pacientes insisten en que necesitan ser atendidos con cierta rapidez porque "vengo por una urgencia" insiste una mujer mientras espera. Este tipo de situaciones derivan en otras todavía más complicadas: en un centro de salud de Pontevedra, un hombre de unos 40 años provocó el destrozo que pueden ver en las imágenes que acompañan esta noticia exigiendo que le atendieran de madrugada.

Hay quienes piensan que esta situación no es culpa de los profesionales que trabajan en los centros, sino un problema derivado de que "falta gente y falta dinerito" dice una señora. Para muchos "la seguridad social va fatal". Son muchos los que se quejan por las esperas que tienen que aguantar para que les vea su médico, "de 8 a 10 días" explica un hombre.

11 días de espera para ser atendidos

Según el barómetro sanitario de junio publicado por el CIS, dos de cada diez españoles que en los últimos doce meses han pedido una cita con su médico de familia en la sanidad pública han tenido que esperar "once días o más" para ser atendidos, mientras que un 11,9% resolvió la cita médica en ocho o diez días y el 20,1% en una semana.

En el mismo informe se revela que el 44% de los encuestados cree que el sistema sanitario funciona bien, aunque faltan cambios. Un 15,2% cree que va mal y necesita "cambios profundos" mientras que uno de cada cuatro piensa que solo funcionan algunas cosas.