Sara Baras 'vuela' con Paco de Lucía, el homenaje de la bailaora al genio de la guitarra

A sus 25 años como directora de su compañía, Sara Baras cree que no había ni mejor motivo ni mejor referente que Paco de Lucía para volver a las tablas. Con una simpatía arrolladora, entusiasmada y apasionada por su trabajo, la reconocida bailaora cuenta a Antena 3 Noticias cómo ha surgido esta idea y su amistad con el guitarrista y compositor, que le llamaba "sobrina" por una curiosa anécdota surgida entre ambos en Japón.

Sara Baras lleva más de cinco horas recibiendo a medios de comunicación de todo el mundo, pero mantiene su sonrisa sin un ápice de cansancio cuando nos recibe. Nos dice que "era el momento de rendir homenaje a quien dio tanto por el flamenco y que, además, significó mucho para mí. "Nos conocimos en Japón cuando yo no tendría ni 20 años y me fui a bailar allí". La anécdota más divertida con el genio de Algeciras fue en una actuación de él en Tokio, Japón.

"Yo estaba con otros bailarines y conocíamos a Paco de muy poco. El caso es que nos fuimos al teatro y le dije al portero que yo era sobrina de Paco de Lucía y que me estaba esperando. El portero, japonés, me dijo que no. Yo le dije que me mirase los ojos, que no eran rasgados como los suyos y que eran como lo de Paco", ríe Sara. "Pero nada. Yo insistía, que soy su sobrina", y de repente "apareció Paco de Lucía y dijo: '¡Sobrina!' Yo me quería morir, que me tragase la tierra. Le dije, 'perdón maestro, perdón'. Bueno, al final pasamos todos y nos trató fenomenal. Allí empezó una amistad estupenda. Siempre que nos veíamos él me llamaba 'sobrina' y yo a él tío".

El secreto del éxito

La bailaora ahora triunfa en todo el mundo con numerosos premios, pero sus inicio fueron muy duros. "Me fui a bailar a Japón con 16 años. Entonces no era como ahora. Tú ahora vas a Japón y tienes tortilla de patata y jamón; antes, comida japonesa y muy cara. Fue duro, pasé hambre e hice muchísimas actuaciones seguidas". Aún así reconoce que le curtió como bailarina y como persona.

Sin embargo, le cogió el gusto a viajar. Para ella es un placer haber visto tanto mundo y haber actuado en los principales teatros del mundo, desde la ópera de Sidney al City Centre de Nueva York. "Solo me falta el teatro Colón de Buenos Aires y la Esfera de Las Vegas. En ese lleno de pantallas me gustaría actuar", reconoce.

Sara Baras comienza la gira en el Teatro Real de Madrid -precisamente, el primer flamenco que actuó en este templo de la ópera fue Paco de Lucía-. Y lo hace con entusiasmo. Esa es una clave del éxito. Pero sobre todo, nos cuenta, "trabajo, trabajo y después trabajo. También suerte y estar agradecida. Saber que todo es cuestión de equipo y hay que cuidar a la gente, no solo a tu equipo".

En este sentido, Sara Baras recuerda que en sus inicios, cuando viajaba por todo el mundo, recibió el cariño de quienes viajaban con ella y de estrellas con las que coincidía. "Alejandro Sanz, Plácido Domingo, Antonio Banderas, todos, todos los españoles que te encuentras y que son grandes estrellas se desviven por el hecho de ser español y artista. Eso lo he aprendido de ellos", sentencia. "Hay que ser agradecida y generosa", matiza.

Orgullosa de ser 'marca España'

El listado de premios de Sara Baras es de los más extensos de una artista española. Recibió la Medalla de Oro al mérito en las Bellas Artes, Premio Max de las Artes Escénicas, ​Medalla de Oro de Andalucía y, sobre todo, dos: el Premio Nacional de Danza de España y el Lawrence Olivier de Danza, un galardón que entrega el Gobierno británico y que supuso el reconocimiento internacional -y del Imperio Británico- a una flamenca que arrolla también en Londres con su taconeo y su arte.

Es por eso que Sara Baras lleva a gala haber sido nombrado 'Marca España': "Es un honor y una responsabilidad. Un orgullo que te hace ser más cuidadosa y respetuosa con lo que dices, con tu actitud, con cuidar los valores que son muy importantes".