Fernando Simón: "Parece que el fallecido el 13 de febrero no ha transmitido a nadie el coronavirus"

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Emergencias, ha confirmado que ya hay un primer fallecido por coronavirus en España el 13 de febrero y pide calma ya que "han pasado 20 días desde que falleció y no se han detectado otros casos de infección".

En España hay 193 casos confirmados, siete de ellos se encuentran en la UCI, al dar dicha información señala que los datos han aumentado en menor medida en las últimas 24 horas. Entre los infectados hay tres menores, dos en Castilla-La Mancha y una niña de cuatro años en Madrid.

Entre los infectados se encuentran 14 sanitarios y varios profesores, por lo que se ha activado el protocolo en los lugares cercanos.

Estas son las cifras que el ministerio de Sanidad ha confirmado a las 12.30 de este miércoles:

Andalucía 13

Aragón 0

Asturias 2

Baleares 5

Canarias 7

Cantabria 10

Castilla - La Mancha 12

Castilla y León 11

Cataluña 15

Comunidad Valenciana 19, incluido el hombre fallecido

Extremadura 6

Galicia 0

Madrid 70

Murcia 0

Navarra 3

País Vasco 17

La Rioja 3

Ceuta 0

Melilla 0

¿Cerrar los colegios?

En los casos de menores, se sabe que los niños se afectan menos y, en principio, tienen una evolución más rápida. Es cierto que "cualquier enfermedad a los niños hay que tener mucho cuidado y pueden ser núcleos de transmisión", señala Simón.

"Las medidas que se aplican son de prevención de riesgo. No obstante, algunas aulas tienen que ponerse en cuarentena y evitar el contacto con los demás alumnos pero no es necesario cerrar los colegios", afirma. "La opción de cerrar colegios no reduciría el riesgo de transmisión pero podría aumentar el foco de interés", una opción que,de momento, no baraja Sanidad.

Focos mundiales

Los tres países con más casos, después de China: Corea del Sur (5328 casos), Irán (2336 casos), Italia (2.500), el 60% están solo en la región de Lombardía.