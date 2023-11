Sandra Hierro, fisioterapeuta víctima de acoso sexual en su trabajo: "Quería un masaje erótico"

El acoso sexual que viven las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud es un problema con el que conviven desde hace años. Hablamos con Sandra Hierro, dueña de un centro de quiromasaje en Valladolid, y nos cuenta una mala experiencia: "Vino un señor mayor a hacerse un masaje de piernas. Estábamos casi terminando y nos preguntó que si hacíamos masaje erótico. No lo llaman ahora final feliz, sino que dicen masaje erótico, o masaje sensitivo".

"No lo llaman ahora final feliz, sino que dicen masaje erótico, o masaje sensitivo"

Este es un ejemplo de las muchas insinuaciones sexuales que les piden a las fisioterapeutas. Otro caso es el de Berta de Andrés, tras acabar sus estudios empezó a ejercer la fisioterapia en una clínica: "Fue una situación desagradable. Mientras estaba movilizando el brazo de una paciente, este me rodeaba un poco el cuerpo por una cuestión ergonómica, y el hombre empezó a bajar la mano e intentando tocarme el culo constantemente". Añade que no supo reaccionar y gracias a sus compañeras con más experiencia, pudieron frenarlo. Además, destaca que le "pararon los pies" siendo lo más educadas posible para que él "no se sintiera ofendido".

El hombre empezó a bajar la mano e intentando tocarme el culo constantemente

Estas dos mujeres aseguran que a diario se producen situaciones incómodas ante el inevitable contacto físico de un masaje, y que son confesiones que comparten entre las trabajadores sanitarias. Se trata de un sexismo sin escrúpulos: tocamientos, manoseos, besos, abrazos, e incluso miradas que intimidan. Berta afirma muchas veces no ser consciente de situaciones machistas.

La Asociación Woman Global Health Spain, puso en marcha un estudio en el que ya han recogido 300 testimonios denunciando el acoso sexual en el ámbito de la salud

Tras el polémico beso de Jenny Hermoso y Rubiales se creó un movimiento social con mensajes reivindicativos. Es por eso que la Asociación Woman Global Health Spain, una organización asociada a la OMS, puso en marcha un estudio en el que ya han recogido 300 testimonios denunciando el acoso sexual en el ámbito de la salud. Con este estudio se quiere promover la equidad, el respeto, y exigen una educación hacía la profesión.

Este estudio concluye que el 74% de las encuestadas ha sufrido acoso sexual, un 30% algún tipo de abuso, y que solo un 6% decide comunicárselo a su superior.

Pero esta reivindicación no empieza ahora. Sobre el año 2018 ya se creó todo un fenómeno con graves testimonios de fisioterapeutas en twitter. Bajo el #MeTooFISIO existe una marea de denuncias que no tardó en hacerse viral. Si entramos en esta red social podemos leer mensajes como este: "Que te llegue un paciente con pubalgia (dolor en el pubis) y te diga que si siempre le va a tratar una chica tan joven y atractiva que es capaz de inventarse su dolor de nuevo", publica una internauta. Decenas de mensajes similares que no dejan indiferente a nadie.

El acoso sexual y el sexismo en los centros de salud es una lacra, que debe acabarse, por eso, piden campañas de sensibilización y protocolos de actuación.