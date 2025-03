Salva la vida a una mujer en Paiporta al golpear al agresor con una pala de la DANA: "Vi que la estaba acuchillando y fui a por él"

Se llama Isabel, tiene 54 años y es vecina de Paiporta. Esta mujer no se lo pensó dos veces, escuchó gritos de auxilio y socorro desde su casa, se asomó a la ventana y se percató de lo que estaba sucediendo. Su reacción fue muy rápida, así lo cuenta: "Pensé que era una pelea, me acerqué y vi que la estaba apuñalando, así que cogí la pala que tengo detrás de la puerta de casa y fui a por él. Le di un palazo".

Sucedió el viernes a las ocho y media de la tarde. En el parque había muchos testigos, de hecho, el propio padre de la víctima, que volvía de trabajar y, alertado por lo que pasaba, cogió la pala de manos de Isabel y volvió a golpear al agresor, momento en el que el hombre, de 42 años y expareja de su hija, salió huyendo. Cuenta Isabel: "Mientras yo le decía a ella ¡corre, corre!, el agresor vino hacia mí con el arma en la mano, pero el padre de la chica intervino enseguida.

Ella estaba sangrando, le taponé la herida más grave y me repetía 'no quiero morir, no quiero morir'".

"Yo le salvé la vida"

A los pocos minutos llegó el SAMU a la plaza Senyera de Paiporta, donde fue agredida, y allí mismo consiguieron estabilizarla. Dice Isabel: "Yo le salvé la vida. Si lo pienso, no sé ni cómo reaccioné así. Tenía la pala porque quería guardarla como recuerdo y enmarcarla; con ella sacamos mucho barro de mi planta baja, inundada por la riada".

La víctima, de 29 años, ha estado ingresada en el Hospital General de Valencia con tres heridas de arma blanca, pero superficiales. De hecho, ya ha sido dada de alta y ha podido declarar. "La abogada de la mujer me dijo que el agresor ya había tenido un alejamiento sobre ella. Ahora he sabido que la chica vivía con miedo, la acosaba y amenazaba. Siempre hablaba por teléfono con alguien cuando volvía de trabajar para no sentirse sola", asegura Isabel.

El presunto agresor se ha entregado

El presunto agresor, de 42 años, se entregaba horas después en la comisaría de Xirivella. Era consciente de que estaba plenamente identificado y que iban a detenerlo. De hecho, su foto circulaba por muchos grupos de WhatsApp.

Isabel ha sido felicitada por vecinos y familiares de la mujer agredida: "No me considero una heroína, no asimilo aún lo que hice, pero creo que cualquier persona de bien hubiese actuado igual. Iba a matarla, le vi la cara y no dudé de sus intenciones".

Rodrigo, detenido como autor del apuñalamiento, está acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Valencia, en funciones de guardia, ha acordado su ingreso en prisión provisional.

