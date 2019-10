Han pasado ocho años desde que José Bretón asesinara a sus hijos y calcinara sus restos en la conocida como Finca de Las Quemadillas, en Córdoba. Un caso que conmocionó a la opinión pública por la dureza de sus actos y por lo premeditado del crimen: lo había comenzado a planear cuando su exmujer Ruth Ortiz le dijo que quería divorciarse de él.

Tras suministrar ansiolíticos a los niños para matarlos más fácilmente y quemar sus cuerpos en la parcela de sus padres, Bretón aseguró que los pequeños se habían perdido en un parque por un pequeño despiste.

Ahora, ocho años después, Ruth Ortiz asegura en una entrevista a 'ABC' que no quiere saber nada de José Bretón: "Si me llamaran para decirme que se ha muerto, lo agradecería".

Respecto a los once meses de angustia que vivió mientras Bretón defendía que los niños habían desaparecido y hasta que se descubrió la verdad, Ortiz cuenta lo duro que fue: "Es una angustia que te va matando día a día. Una desaparición en la que no se llegue a saber nunca lo que ha pasado es tremendo. Con eso se vive incluso mucho peor que sabiendo lo que ha pasado y empezar a aceptarlo", explica.

Precisamente sobre la aceptación de esta tragedia, la madre de Ruth y José explica en declaraciones a 'ABC' que es una "recuperación muy lenta" y que "mientras antes aceptas algo así, antes comienzas a caminar y mirar hacia el futuro".

José Bretón ya ha cumplido un cuarto de su condena aunque Instituciones Penitenciarias ha denegado, hasta el momento, todas las solicitudes de tercer grado solicitadas por la defensa del acusado. Y aunque saliera a la calle, Ruth Ortiz confiesa estar muy tranquila porque tiene una orden de alejamiento de 40 años sobre ella y su familia y, en el caso de que se acercara, podría denunciar y José Bretón "entraría en prisión de nuevo".

Bretón, que no se ha puesto en contacto con Ortiz en todo este tiempo, sigue defendiendo su inocencia, algo que la madre de Ruth y José cree que se debe a su perfil "psicológico con rasgos psicopáticos y narcisista".

"Está aferrado a una realidad paralela para quedar bien ante la sociedad. Solo lo conocía su familia y un vecino muy cercano, y yo cuando lo llegué a conocer y vi la realidad ya fue demasiado tarde", lamenta Ortiz, que confiesa que aunque "fue un maltratador machista desde el principio", solo se dio cuenta con el paso del tiempo.

Preguntada sobre si los intentos de suicidio que ha protagonizado en prisión, Ruth Ortiz tiene muy claro que lo ha hecho para llamar la atención: "Él no se siente culpable de nada. Las personas con un perfil como el suyo consideran que han hecho lo que tenían que hacer, no pueden sentir arrepentimiento". Por ello considera que "va a ser peligroso siempre" y que "no va a cambiar nunca".

Respecto al trato con la familia de Bretón, Ruth ortiz cuenta que nunca le han dado el pésame y que sus padres, a pesar de que no le creen, "tienen que mantener la versión de la desaparición para seguir adelante, porque tiene que ser muy duro aceptar que tu hijo es un asesino".