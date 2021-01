'El Rubius' responde tras la polémica por su marcha a Andorra: "Si me hubiera ido a Alemania, nadie diría nada"

'El Rubius' (Rubén Doblas), uno de los 'youtubers' más famosos del mundo, ha comunicado a través de la plataforma 'Twich', su decisión de trasladar su residencia a Andorra y, desde que el día que lo anunció, ha generado una gran polémica a su alrededor, pues Andorra es conocida por ser un paraíso fiscal. Se ha mantenido al margen del ruido, hasta ahora.

A través de un comunicado escrito por él mismo, ya que de "lo que se está hablando es de mi vida, así que prefiero abordarlo yo mismo", el 'youtuber' ha indicado que, si la motivación principal de su mudanza a Andorra fuese ganar más dinero, "lo habría hecho hace muchos años". Indica que lleva 10 años pagando en impuestos: "Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un “delincuente”'.

Sus ingresos vienen de fuera de España

A esto ha manifestado que la mayoría de sus ingresos de YouTube proceden de fuera de España: "Más de tres cuartas partes de países como México, Argentina, Colombia y Estados Unidos", indicaba en respuesta a los que pedían que se cerrasen las conexiones de internet entre España y Andorra. Posteriormente se preguntaba que qué hubiese ocurrido si en lugar de Andorra, fuese otro país: "¿Desde cuando mudarse a otro país es ilegal? Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada".

Rubén han cargado contra los medios de comunicación por algunos titulares publicados e indica que "una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como un criminal" y tener que recibir mensajes como "que yo 'le robo' al pueblo", por lo que también ha lamentado que el propio vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, le haya señalado públicamente con el dedo.

"Pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides. Pero esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad", indicaba el 'youtuber' que, además manifestaba la que "las leyes de Hacienda no estaban preparadas para esta nueva ola de creadores online. Y siguen sin estarlo. Llevan desde 1990 sin actualizar su catálogo de “profesiones”".

"En Madrid nunca me he sentido cómodo"

En el comunicado el 'youtuber' ha mostrado el motivo de su marcha de España, no es únicamente económico, sino que a pesar de su doble nacionalidad (Noruega-española), "en Madrid nunca me he sentido cómodo del todo", pues debido a su fama ha tenido que mudarse hasta cinco veces de vivienda y cuando está en casa vive con las persianas bajas "por miedo", e indica que no puede descansar tranquilo pensando que hay alguien fuera observándolo. Incluso ha llegado a retirarse un tiempo de las redes sociales por ansiedad. A esto, ha añadido que todos sus amigos residen desde hace años en Andorra, y que la cuestión de fondo del motivo de su mudanza, va más allá.