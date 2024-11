De la rotura del pantano de Benagéber al "agua contaminada": la desinformación que circula tras el paso de la DANA

La Guardia Civil ya ha alertado de esta situación tras el devastador paso de la DANA. Desde el 112 caído, hasta vídeos sacados de contexto que no se corresponden a imágenes de Valencia, desinformación sobre el agua y también la supuesta rotura de una presa. Señalamos los bulos que circulan tras el paso de esta DANA, la peor del siglo. Informarse en medios de comunicación y fuentes oficiales es esencial para evitar este tipo de fakes.

Primer bulo detectado: "el 112 está caído". Llegó la noche del martes, en mitad de la incertidumbre por lo que estaba comenzando a acontecer. "Buenas noches, el 112 ha caído, su alternativa 963428000". Lo cierto es que no hay ninguna alternativa.

El propio Carlos Mazón, president de la Generalitat, desmentía esta desinformación que alarmaba a miles de vecinos. También lo hacía en una conexión telefónica con Susanna Griso, en directo en 'Espejo Público'.

"Ha habido un bulo que decía que el 112 se nos había caído: no se nos ha caído. Si alguien no consigue contactar en una primera llamada con el 112, que lo vuelva a intentar. No se ha caído el 112, sigue siendo el vehículo válido".

Agua contaminada: otro de los mensajes fakes

"No os fieis de beber agua del grifo, está contaminada". "Nos han avisado que iban a cortar el agua porque se ha removido y no es potable". Tras los numerosos mensajes falsos de este tipo, el Ayuntamiento de Valencia quiso dejar claro que "el agua potable que llega a los domicilios de la ciudad de #València es apta para el consumo y cumple con los requisitos de salud pública".

La Consellería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y el Ayuntamiento de València también ha confirmado que el agua es “apta para el consumo y cumple con los requisitos de salud pública”.

Desde Global Omnium, corporación dedicada a la gestión del agua, han comunicado que Valencia mantiene el servicio del agua potable pese a la coyuntura ocasionada por el temporal. "Todos nuestros profesionales están trabajando en el mantenimiento del servicio", señalan en X.

Las autoridades insisten: el abastecimiento no está en peligro.

No, no se ha roto el pantano de Benagéber ni hay que evacuar

Un nuevo bulo, esta vez en forma de audio, comenzaba a circular en mitad de la tragedia. “Súper urgente: se acaba de romper el pantano de Benagéber, viene muchísima más agua. No salgáis de casa y todo el que esté fuera de casa que se vaya cagando hostias”, narra este audio fake.

No hubo desbordamientos o rupturas de presas durante esta DANA de octubre de 2024. Un equipo de voluntarios negaba esta rotura de la presa del embalse de Benagéber.

La supuesta rotura del Radar de la AEMET: otro de los mensajes falsos

Durante las últimas horas, también han circulado mensajes con información falsa sobre el radar meteorológico de la AEMET. Señalan que no ha estado funcionando durante la emergencia por la DANA acontecida en octubre de 2024. Esto es falso, sí hubo datos para la provincia de Valencia los días 29 y 30 de octubre de 2024. Así han querido aclararlo desde la propia Agencia Estatal de Meteorología: "Ante los comentarios vistos en redes durante las últimas horas, AEMET aclara que el radar de Valencia lleva funcionando ininterrumpidamente desde la mañana del lunes 28 de octubre. Se pone en marcha en situaciones de emergencia con un sistema de alimentación alternativo provisional".

En este tipo de situaciones suelen circular también vídeos descontextualizados, como el de las inundaciones de Zaragoza, con fecha de julio de 2023. Algunos usuarios lo están compartiendo como si fuera actual, tras el paso de la DANA en Valencia. ¡No compartas!

En situaciones de alerta y emergencia, sigue fuentes oficiales, no compartas mensajes sin contrastar e infórmate en medios rigurosos, como Antena 3 Noticias.

