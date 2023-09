Rodolfo Sancho se disculpa por sus palabras al salir de reencontrarse con su hijo en la cárcel: "Me pongo ahí para sentirme fuerte"

El actor Rodolfo Sancho, que se encuentra en Tailandia, país al que ha viajado para visitar a su hijo en la cárcel de Koh Samui, ha matizado sus palabras y ha pedido disculpas por las declaraciones que hizo después de ver a Daniel Sancho entre rejas: "Es un mecanismo para sentirme fuerte y ayudar a mi hijo".

Este jueves ha vuelto a la prisión y, aunque aseguró que no volvería a hacer declaraciones, hoy se ha parado ante los medios para pedir disculpas.

"Como os imagináis, ayer, lógicamente salí de un momento complicado ahí dentro. Quizá la imagen que di fue muy dura, quizá prepotente. Sabéis que yo siempre he tenido una sonrisa para la prensa. Salí de un momento duro y complicado, en ningún momento he querido parecer prepotente, ni frío, ni duro, ni nada así, simplemente es un lugar donde yo me sitúo. Me conozco bien y sé que me pongo ahí para sentirme fuerte", explicaba así sus palabras el actor español.

Este miércoles, Rodolfo Sancho se reencontraba con su hijo, después de su ingreso en prisión por el presunto asesinato de Edwin Arrieta. El actor rompía su silencio ante las cámaras aclarando que él no estaba "llorando por los suelos" y que había "dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida. Te lo puedes tomar como una desgracia o como un reto, lo he dicho siempre. Creo que con eso he dicho suficiente.

Unas declaraciones que él ahora ha rectificado, consciente de que quizá fueron desafortunadas y que se ha malinterpretado lo que quería transmitir, admitiendo que se encontraba ante un "duro" momento.

El actor se ha disculpado, ha pedido perdón y asegura que se encuentra en esa posición para mostrarse fuerte públicamente en estos durísimos momentos: se trata de "un mecanismo que uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo".

La Policía entregará el informe a mediados de septiembre

La Policía de Tailandia afirma que el informe sobre la investigación del crimen perpetrado por Daniel Sancho está concluyendo, a falta de los resultados de sangre y ADN, y que está previsto entregarlo a la Fiscalía a mediados de septiembre. "Estamos concluyendo el informe. Nos faltan varios resultados de sangre y ADN. Entregaremos el informe final a la Fiscalía a mediados de mes", explicó a 'EFE' el agente de la comisaría de Phangan y responsable del caso, Suteep Chadakarn.

Por su parte, la Fiscalía ha asegurado a la agencia de noticias citada que no disponen de una fecha estimada de recepción del informe.