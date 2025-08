Las imágenes de cómo un ladrón rocía con lejía a la trabajadora de una gasolinera de Barcelona para robar el dinero de la caja son tremendas. Todo ocurrió el pasado domingo 3 de agosto en una gasolinera situada en el paseo de Valldaura, en el distrito barcelonés de Nou Barris. Se trata de un asalto violento a plena luz del día, alrededor de las 15:00 horas.

A priori todo parecía una situación cotidiana; un hombre entró al establecimiento, cogió de las estanterías una botella de agua y una de lejía y se acercó al mostrador para pagar los productos. Fue entonces cuando su actitud sorprendió a la dependienta. El agresor no lo dudó: abrió la botella de lejía y roció completamente a la trabajadora con el líquido corrosivo. El individuo aprovechó el momento de confusión para colarse en el mostrador y poder así sustraer el dinero de la caja registradora del establecimiento.

Finalmente huyó con el botín, pero el ataque quedó totalmente registrado por las cámaras de seguridad del local, que han sido puestas a disposición de los Mossos d’Esquadra para su investigación. La nitidez de la grabación ha sido clave para poder identificar al sujeto. Ahora la policía está trabajando para dar con él y así poder proceder a la detención.

Por su lado, la víctima fue atendida de urgencia a causa de las quemaduras provocadas por la lejía en cara y ojos. A pesar de la gravedad del ataque, ahora se encuentra fuera de peligro.

El suceso ha causado indignación entre los vecinos de la zona, que cuentan que “el barrio cada vez está peor y uno ya ni se sorprende ante casos que rozan el surrealismo”. Y no les falta razón, ya que este no es un episodio aislado. Aunque el modus operandi no sea el más habitual, los robos con violencia en este tipo de establecimientos preocupan tanto a trabajadores como a la ciudadanía en general.

Aumento de hurtos a clientes durante las vacaciones

Las gasolineras y estaciones de servicio también son escenario de hurtos a los clientes, que aumentan en temporada de vacaciones. Es por ello que los Mossos d’Esquadra han emitido varias alertas por redes sociales para avisar de este peligro. Una de las últimas fue en abril, coincidiendo con el aumento de desplazamientos en Semana Santa. "Las estaciones de servicio son uno de los puntos habituales donde los ladrones aprovechan para cometer hurtos. Si coges el coche, no pierdas de vista tus objetos de valor y desconfía de los desconocidos", avisaban.