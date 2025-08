La indignación de las familias tras los vídeos vejatorios en una residencia de ancianos: "Donde vaya, lo va a volver a hacer"

La indignación de las familias se ha hecho notar desde que comenzaron a circular en redes sociales unos vídeos en los que una trabajadora de una residencia privada de Azuqueca de Henares (Guadalajara) profiere comentarios vejatorios contra una anciana residente, a la que debía asistir durante el turno de cena. "Donde vaya, lo va a volver a hacer", denuncian algunos allegados, que piden que no se permita a esta persona volver a trabajar en ningún centro asistencial.

La auxiliar, contratada como sustituta de verano, aparece grabándose con su teléfono móvil mientras atiende a una mujer mayor en cama, en situación de dependencia. En el vídeo se la escucha decir: "Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía", o "quedarme con ella a solas me da un chungo, está más muerta que viva. Me da mucho miedo esta tía".

Despido inmediato y denuncia ante la Guardia Civil

La dirección del centro actuó con rapidez tras tener conocimiento del contenido. El mismo domingo se envió un burofax notificando la apertura de expediente disciplinario y el despido de la trabajadora. Además, el caso ha sido puesto en manos de la Guardia Civil, que investiga ahora un posible delito de vejaciones. "Una persona que habla así de un mayor no puede seguir trabajando aquí", aseguran desde el centro.

El vídeo fue compartido por la propia empleada con personas de su entorno, pero acabó filtrado en redes sociales, donde provocó una oleada de indignación tanto dentro como fuera del ámbito sociosanitario. Desde la residencia también se ha denunciado el contenido ante la Agencia Española de Protección de Datos, al considerar que vulnera los derechos fundamentales de la anciana, persona especialmente vulnerable.

En un comunicado, la residencia ha asegurado que "todos los profesionales del centro estamos consternados por este hecho" y ha agradecido las muestras de apoyo recibidas. "Los que nos conocen saben que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma al cuidado de las personas mayores, y esta actuación no nos representa en absoluto".

Desde la dirección también lamentan que, tras la difusión del vídeo, se hayan recibido llamadas anónimas con descalificaciones dirigidas al equipo. Insisten en que se trata de un comportamiento "individual e injustificable", y piden que no se extienda la responsabilidad al resto de profesionales, que cumplen su trabajo con dedicación y respeto.

