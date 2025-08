Despedida de una residencia de Azuqueca por un video vejatorio a una anciana: "Parece que sale de una peli de miedo"

La trabajadora de una residencia de ancianos en Azuqueca de Henares (Guadalajara) subía videos vejatorios en redes sociales. La dirección ordenó su despido este domingo a través de un burofax por el trato a los residentes en el que le pedían que no volviera al trabajo porque consideran que una persona que habla así de un mayor no puede seguir trabajando en el centro.

Los trabajadores y la dirección aseguran estar "consternados" e "indignados" por lo ocurrido. Y anuncian que han presentado una denuncia en la Guardia Civil por presuntas vejaciones. "Hemos intentado actuar con la máxima rapidez y transparencia", han indicado fuentes de la dirección a 'Europa Press'.

Desde la residencia, nada más conocer este hecho, contactaron con la familia de la anciana y emitieron un comunicado al resto con la decisión de despedir a la trabajadora y tomar acciones para que "no vuelva a pisar la residencia".

En el que se ve y escucha a la auxiliar sanitaria, contratada para realizar una sustitución de verano, pronunciar palabras de "desprecio y desdén" hacia una persona mayor del centro residencial. En las imágenes se ve a una mujer mayor tumbada, a la que tenía que darle de cenar.

"Me da tan mal rollo venir a darle de comer a esta mujer. Parece que sale de una peli de miedo, tía", decía mientras grababa todo con el móvil. "Quedarme con ella a solas, es que, me da un chungo. Está más muerta que viva. Me da mucho miedo de esta tía", añade.

El comunicado de la residencia de mayores

La residencia de ancianos donde han ocurrido los hechos en Azuqueca de Henares ha comunicado lo sucedido al Ayuntamiento y a la Consejería de Bienestar Social, mostrando su apoyo ante esta situación. "Todos los profesionales de la residencia estamos consternados por este hecho y agradecemos las muestras de apoyo que estamos recibiendo".

"Los que nos conocéis, sabéis que llevamos muchos años dedicándonos en cuerpo y alma a la atención y cariño hacia las personas mayores que viven con nosotros y no sería justo que esta dedicación se viera empañada por la actuación de esta persona, que para nada nos representa", añade el comunicado.

También han denunciado el vídeo ante la Agencia de Protección de Datos por la difusión de la imagen de la residente por las redes, al considerar que se trata de una persona vulnerable, cuyos derechos deben preservarse.

La denuncia de UGT

El sector Sociosanitario de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha también ha denunciado a la trabajadora. "No tiene ninguna justificación lo que ha hecho", dice la responsable, Esther Soto. "Me llevan los demonios. No hay derecho. Lo de esta señora no tiene nombre y espero que se le caiga el pelo. Es vergonzoso", insistía Soto.

Desde el centro aseguran que han recibido llamadas anónimas con descalificaciones, algo que lamentan desde la dirección, porque explican que lo ocurrido es una "individual e injustificable" de una persona y no debe trasladarse al resto de trabajadores de la residencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.