Roberto Barcala, experto en socorrismo: "Nadie se ahoga gritando y levantando las manos, lo de 'Baywatch' es un mito"

Dice Roberto Barcala que en el agua solo sacan las manos hacia arriba los actores y los jugadores de waterpolo. No es el comportamiento habitual de una persona que se está ahogando, explica este investigador, Catedrático de la Universidad de Vigo y experto en socorrismo. Él lidera un estudio del grupo Remoss (Rendimiento y Motricidad para el Salvamento y el Socorrismo) en el que se echan por tierra varios de los comportamientos que daríamos por hechos si atendemos al cine y a la televisión.

“Los ahogamientos son silenciosos, nadie grita pidiendo auxilio”, asegura Barcala. “Representar un ahogamiento en el cine es muy difícil porque no hace ruido. Lo han hecho así y hay que tener cuidado porque puede lugar a equívoco”, explica. Ahogarse es un proceso tristemente sutil y de muy poca duración. Por ello todos los expertos repiten en verano las mismas indicaciones. Repetitivas pero tremendamente necesarias. Un llamamiento a los padres para que el primer lugar en el que busquen siempre que pierdan de vista a sus hijos –en caso de que haya esa posibilidad cerca– sea en el agua.

El ahogamiento es silencioso

Una persona puede ahogarse en unos 90 segundos nada más. Tiempo que se puede reducir si hablamos de niños, por lo que no hay que contar con que les escucharíamos. No ocurre así. “Ante un ahogamiento, muchas veces los que están presentes nos dicen, es que no pidió auxilio. No, no se pide”, asegura el experto.

Este estudio de la Universidad de Vigo analiza una situación que considera: “Un verdadero problema de salud pública”. Y es que los ahogamientos provocan 400 y 600 muertes anuales en España. Los datos impresionan. Más aún si hablamos de menores. En Galicia, cien niños murieron ahogados en los últimos 17 años. Pero más allá de estas cifras, están también los ahogamientos que no tienen un resultado mortal pero que sí suponen daños graves, por ejemplo neurológicos. “Los datos que tenemos no cuentan con estos casos por ejemplo, que también son muy graves, por eso las cifras son todavía mayores de lo que creemos”, alerta Roberto Barcala que es también responsable del grupo de Socorrismo de SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias).

"Saber nadar no significa que no te puedas ahogar"

Según algunos estudios realizados sobre este tema, el 55% de los casos de ahogamiento en menores estuvieron causados por la falta de supervisión directa. Además, casi la mitad, el 46% de los incidentes, no tuvieron lugar en ríos o playas, sino en piscinas particulares y otras instalaciones acuáticas. Aquí ponen el foco verano tras verano los expertos y autoridades: las piscinas son uno de los lugares en los que hay que evitar cualquier despiste, porque puede ser dramático.

Y otro elemento muy importante: “Saber nadar no significa que no te puedas ahogar. Hay muchos elementos que influyen. No te puedes confiar. De hecho a veces el exceso de confianza es un problema”, explica el Catedrático. “Lo más importante es evitar conductas de riesgo. De riesgo es, por ejemplo, bañarse con bandera roja en la playa o bajo los efectos del alcohol.” Hay que saber que nos la estamos jugando”, puntualiza. De hecho aquí hay un elemento muy importante a su entender: “Igual que nos hemos acostumbrado a llevar el cinturón de seguridad o a no consumir alcohol cuando vamos a conducir, ¿por qué no hacemos lo mismo en el agua? ¿Porque no nos toca el bolsillo?”

En todo caso, Los Vigilantes de la Playa sí tenían razón en una cosa; en la importancia de los profesionales del socorrismo. Lo destacado de la labor de estos profesionales en los arenales para que el verano tranquilo y relajado que todos esperamos tomando el sol y con olor a salitre, lo sea en realidad.

