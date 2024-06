Una retransmisión de la NASA desde la estación espacial pone en alerta al hospital de San Carlos (Cádiz)

La Estación Especial Internacional, pese a encontrarse a cerca 400 kilómetros de la superficie de la tierra, se trata de uno de los mayores centros de investigación y laboratorio de los que dispone la humanidad. En ella conviven astronautas de varias nacionalidades que se encuentran a cargo de la investigación y mantenimiento del centro. Una labor que en ocasiones es difundida por la NASA a través de una señal en directo.

Ha sido precisamente una de estas retransmisiones las que ha hecho saltar todas las alarmas en el hospital de San Carlos, en San Fernando (Cádiz), según recoge el foro NASASpaceflight. En concreto, tras un breve corte de la imagen, una voz afirmó que el comandante Matthew Dominick estaba empezando a sufrir síntomas del 'síndrome por descompresión' o 'enfermedad del buzo', y pedía que se iniciara el protocolo de urgencia.

¿Qué es la enfermedad por descompresión o enfermedad del buzo?

La "enfermedad por descompresión" se produce por una disminución brusca de la presión atmosférica y puede causar desde pequeñas burbujas e inflamación, a la muerte en los casos más graves. No obstante, se puede tratar.

Al iniciarse el protocolo, durante la retransmisión se pudo escuchar: "He encontrado un hospital en España que tiene instalaciones de cuidados intensivos y tratamiento hiperbárico. Es el hospital San Carlos en San Fernando", Cádiz.

A partir de aquí, los astronautas deberían aterrizar en las proximidades de la Base Naval de Rota con una nave Crew Dragon, para trasladar al enfermo hasta el hospital.

Sin embargo, el mensaje no era más que una simulación, según confirmó la cuenta oficial de la Estación Espacial Internacional: "No hay ninguna situación de emergencia a bordo de la Estación Espacial Internacional". En la misma publicación de X, aclaran que el audio de simulación interfirió erróneamente con la retransmisión en directo: "Este audio se desvió inadvertidamente de una simulación en curso en la que los miembros de la tripulación y los equipos terrestres entrenan para varios escenarios en el espacio y no está relacionado con una emergencia real. Los miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional estaban durmiendo en ese momento. Todos permanecen sanos y seguros" finaliza.

