El reto de Daniel Pérez: cruzar España en bicicleta en sólo 10 días para luchar contra el cáncer

Daniel Pérez es un ciclista toledano que quiere conseguir un nuevo reto. El lunes comenzará su viaje en bicicleta con el objetivo de recaudar fondos contra el cáncer.

El toledano perdió a su madre por un cáncer de pulmón el año pasado y quiere cruzar la Península desde Benidorm hasta Finisterre en tan solo diez días. El viaje acabará el 12 de junio, día en el que su madre cumpliría 55 años.

"Podría estar en casa llorando y diciendo qué injusta es la vida, que mi madre no está, que mi madre se ha ido, y creo que no se puede hacer eso. Yo me levanto todos los días con su recuerdo, pero tengo un recuerdo muy feliz de ella y sé que desde donde esté, ella estará orgullosa", afirma el ciclista.

