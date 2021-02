La respuesta de Anabel Alonso a una tuitera que critica su maternidad y asegura que "podría ser abuela"

La actriz Anabel Alonso se ha enfrentado a una usuaria en twitter que criticó su reciente maternidad. Todo comenzó cuando la famosa compartió una una noticia sobre una pareja que tenía once hijos y aspiraba a tener 100 mediante vientres de alquiler. El tuit fue el siguiente: "Esto me recuerda a la loca de los gatos, pero con seres humanos. ¿Nadie se da cuenta de que esto no es ni medio normal?".

La respuesta de una seguidora de la red social no se hizo esperar: "Pues sí, es una locura, igual que la que juega a ser mamá a una edad en la que ya podría ser abuela". Ni corta ni perezosa, Alonso, decidió responder. "Esto es lo que me dedica una mamá maltratadora (se define como "mamá lanzadora de zapatilla") si eso lo pone no me quiero imaginar lo que hace y no pone. Tú en cambio, no deberías haber sido madre a ninguna edad".

Sin embargo, el intercambio de palabras no terminó ahí. Poco después, la tuitera volvió a contestar asegurando que Alonso no pillaba la ironía y que no querría estar en los zapatos "de una criatura con 16 años y una mamá de 72". La comediante reafirmó que debía ser muy duro "tener una cabeza" como la suya y agregó: "Pobres tus criaturas, si salen indemnes de tus zapatillazos".

Tras la discusión, fueron muchos los mensajes de apoyo dedicados a la presentadora de televisión. "Más importante la edad es ser una buena madre. Hay que ser miserable", "es difícil contenerse, pero intenta no entrar al trapo. Allá ella y su veneno, le acabará amargando la boca".

El pasado mes de junio tuvo que enfrentar varias críticas tras ser madre a los 55 años con su pareja, la escritora Heidi Steinhardt. En aquel momento, muchos usuarios criticaron su decisión al considerar una irresponsabilidad ser madre a esa edad.