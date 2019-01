Los bomberos de Málaga garantizan que se han evaluado "todos los riesgos para que los mineros no corran peligro"

El presidente del consorcio de Bomberos de Málaga ha explicado que todos los equipos que participan en el rescate de Julen, incluyendo mineros, bomberos y unidad de montaña de la Guardia Civil, están coordinados para garantizar que las tareas de rescate se realizan de forma segura.

"No se puede garantizar la seguridad al cien por cien pero todos los riesgos se han evaluado para que los mineros no corran peligro. En caso de que haya un problema, tenemos alternativas, no hemos dejado nada al azar", dijo en una entrevista en Antena 3 Noticias.

Además, ha elogiado el esfuerzo ímprobo que están realizando todos los equipos: "Tenemos un gran equipo humano, nunca pudimos imaginar que tendríamos un equipo tan solvente y preparado".