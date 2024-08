Rescatan a dos personas de su segundo incendio en menos de dos meses en Sevilla

Esta mañana, la calle Pedro de Mena en Sevilla se convirtió en el escenario de un dramático rescate cuando un incendio se originó en una vivienda unifamiliar. El incidente, que ocurrió alrededor de las 10:30 horas, movilizó rápidamente a un importante dispositivo de emergencias, incluyendo bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios. Su intervención fue crucial para evitar una desgracia mayor.

El fuego se originó en la planta baja del inmueble y generó una densa nube de humo que afectó a los dos inquilinos de la vivienda: una mujer de 39 años y un hombre de 35. Ambos fueron rescatados por los servicios de emergencia y atendidos en el lugar por inhalación de humo, aunque sus lesiones fueron consideradas leves.

El rescate

La mujer logró escapar del incendio gracias a la valiente acción de un grupo de vecinos que rompieron las rejas de la planta baja, permitiéndole salir antes de que las llamas se propagaran. Por otro lado, el hombre se encontraba atrapado en la primera planta. Los bomberos, forzaron una reja para acceder al interior y rescatarlo. Durante el rescate, le proporcionaron aire mediante su equipo de respiración, lo que ayudó a estabilizarlo antes de trasladarlo a una zona segura.

El incendio fue controlado en cuestión de minutos, lo que evitó su propagación a otras partes del edificio o a inmuebles vecinos. Sin embargo, la cantidad de humo complicó las labores de rescate y atención de los afectados. La coordinación entre bomberos, Policía Local, Policía Nacional y los servicios de Emergencias Sanitarias 061 y UMIES fue fundamental para resolver el incidente sin consecuencias graves.

"Son okupas"

El suceso no pasó desapercibido en las redes sociales, donde generó diversas reacciones. Un usuario de la red social X cuestionó: "¿Por qué no dicen que es la segunda vez y que son okupas?". Mientras tanto, otro usuario elogió el trabajo de los bomberos: "Qué mal rato hemos pasado en el barrio. Yo estaba tendiendo en la azotea cuando he empezado a oír los gritos. Gracias a los servicios de emergencias", comentó un vecino.

El mismo usuario adjuntó a su comentario un video donde se puede observar la actuación de los bomberos intentando entrar en la casa

Segunda vez que sucede

El pasado 21 de junio hubo otro incendio en la misma vivienda, pero esta vez no fue a plena luz del día, sino sobre las 3:30 horas de la madrugada. El incendio estaba localizado en el dormitorio principal y ambos inquilinos se encontraban fuera del domicilio cuando llegaron los bomberos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com