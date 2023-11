Requisitos para adoptar en España

Adoptar implica acoger en un entorno familiar a un menor que no cuenta con progenitores. Con este gesto se crea un vínculo de parentesco entre ambas partes con el que los nuevos padres se comprometen a cuidar y querer a ese menor como si fuera un hijo biológico.

Para ensalzar este acto, cada 9 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Adopción con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia de la adopción y para lograr sensibilizar a las organizaciones para que ofrezcan más ayudas a las familias que se encuentran en este proceso jurídico.

Que exista el Día Mundial de la Adopción es gracias al creador de la plataforma de crowdfunding Adopt Together, Hank Fortener, quien en 2014 organizó el #WorldAdoptionDay para recaudar recursos destinados a las familias que se encuentren en un proceso legal de adopción.

Una alternativa también legal a la adopción es la acogida de menores. Con esta acción, las familias abren las puertas de su casa a niños o jóvenes cuyas familias están pasando por momentos complicados, pero que no los han dado en adopción de forma definitiva. Es un apoyo afectivo y económico para el menor y su familia.

Requisitos para realizar una adopción en España

Adoptar en España es, en la mayoría de casos, un proceso largo y costoso para las familias que se embarcan en esa aventura de incluir en su familia a un miembro más. Según los datos oficiales más recientes, en 2021, en el territorio nacional 675 menores fueron adoptados.

Para llevar a cabo esta acción, la legislación española recoge una serie de requisitos. El adoptante debe ser mayor de 25 años, la diferencia de edad entre adoptante y adoptado debe ser de al menos 16 años y no puede ser superior a 45 años y debe haber sido declarado idóneo para el ejercicio de la patria potestad por la Entidad Pública competente. Asimismo, solo se podrá adoptar a menores no emancipados y no está permitido adoptar a un descendiente ni a un pariente en segundo grado de la línea colateral de consanguinidad o afinidad.

Para iniciar el expediente de adopción, la persona interesada en adoptar debe dirigirse a la entidad del Servicio de Protección de Menores de la ciudad en la que resida. En dicho organismo deberá presentar los documentos básicos necesarios como el certificado de matrimonio, el certificado de antecedentes penales, un certificado médico y el certificado de ingresos económicos. Una vez aceptados los documentos, el personal del Servicio de Menores realizará un estudio psicosocial de los adoptantes.

Para casos en los que exista un tercer grado de consanguinidad entre adoptante y adoptado, el menor sea hijo del cónyuge del adoptante, sea un menor emancipado o haya estado bajo su tutela por más de un año, no se requiere propuesta previa en el organismo público.

Lanzarse a la aventura de adoptar es una buena forma de celebrar el Día Mundial de la Adopción este 9 de noviembre de 2023. Más de 150 millones de niños y niñas en todo el mundo están buscando un hogar, según los datos del Fondo de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas.