La reflexión de una doctora sobre las vacaciones de Fernando Simón que se ha vuelto viral en Twitter

Las vacaciones de Fernando Simón fueron uno de los temas más comentados de hace unos días, después de que saliesen a la luz unas fotos del epidemiólogo practicando surf en una playa del Algarve, en Portugal. Fueron muchos los que criticaron en redes sociales a Simón pero una doctora ha decidido salir en su defensa, unas palabras que se han vuelto virales.

Las imágenes del epidemiólogo desataron la polémica en Twitter y eran muchos los usuarios que recordaban la recomendación de Simón de estringir los desplazamientos y sólo moverse si era necesario.

Ante las continuas críticas, una médico de la sanidad pública ha salido en su defensa bajo el usuario @yolanda_anr. El mensaje de Yolanda se ha vuelto viral, tras sumar en pocos días más de 5.000 retuis y más de 24.000 'Me gusta'.

"Durante esta pandemia, he llevado pactes gravísimos, de UCI, en abril enfermé de COVID; mañana me voy de vacaciones, estoy muy cansada, las hemos pasado canutas estos meses. Si me veis por ahí, espero que no me pongáis verde como a Fernando Simón", escribe la doctora en su cuenta de Twitter.

Una defensa parecida ya hizo en su día el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que explicó que Simón se estaba "tomado unos días de merecido descanso y será la doctora Sierra la que irá informando".