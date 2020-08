Las redes arden por las aglomeraciones en el Metro de Madrid: "Esa gente va a trabajar, no va de copas"

Los usuarios del Metro de Madrid han explotado en redes sociales. Cada día se enfrentan a grandes aglomeraciones tanto en los andenes como dentro de los propios vagones del transporte público de la capital de España.

Denuncian que no se hayan tomado medidas, algo que no entienden porque que la situación del coronavirus en España ya no es nueva y aseguran que ha habido tiempo para tomar cartas en el asunto.

Para acudir al trabajo, miles de ciudadanos de Madrid tienen que enfrentarse a posibles focos de rebrotes de coronavirus. Lo cierto es que la imagen del metro en hora punta es muy similar a la que se podía ver antes de la pandemia, algo que indigna a sus usuarios.

También critican que no se haya aumentado la frecuencia de trenes para repartir mejor el tráfico de usuarios y que no se produzcan tantas aglomeraciones dentro de los vagones durante esta nueva normalidad marcada por los continuos rebrotes de coronavirus.

"Mucho acusar al ocio nocturno, a la gente joven 'irresponsable' y demás, pero el Gobierno de Madrid no hace los deberes. Esa gente va a trabajar, no va a irse de fiesta ni de copas", asegura un usuario de Twitter. Las redes se han llenado de comentarios que lo critican. Muchos son los que han mostrado su preocupación por esta situación, a pesar de que se verán obligados a seguir cogiendo el metro para acudir al trabajo.